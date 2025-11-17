Będzie rekord? Już 1,2 mln widzów widziało kontrowersyjny polski film

Produkcja, która trafiła do kin 7 listopada, od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W premierowy weekend "Dom dobry" obejrzało 310 678 osób - to drugie najlepsze otwarcie w karierze Smarzowskiego, zaraz po "Klerze" (2018).

Co więcej, w drugi weekend frekwencja wzrosła aż o 54 procent względem otwarcia, przyciągając do kin 479 887 widzów. Zaledwie po 10 dniach film osiągnął imponujący wynik - 1 203 624 widzów.

Smarzowski, znany również z takich produkcji jak "Wołyń", "Wesele", "Dom zły" czy "Drogówka", ponownie podjął ważny społecznie temat - przemocy domowej w Polsce. Tak fenomenalna frekwencja świadczy tylko o tym, jak ważne i potrzebne jest to kino.

"Dom dobry": O filmie

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji.

To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. Jego nowa produkcja to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

"Dom dobry": Kto stoi za filmem?

Poza Turkot i Schuchardtem w filmie oglądamy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich: Agatę Kuleszę (m.in. "Róża", ""Pod Mocnym Aniołem", "Weseלe") , Arkadiusza Jakubika (m.in. "Dom zły", "Kler", "Drogówka" , "Weseלe"), Marię Sobocińską (m.in. "Wołyń", "Weseלe", "Wszystko dla mojej matki") i Andrzeja Konopkę ("Powidoki", "Pokot", "25 lat niewinności").

Za kamerą stanął Paweł Tybora (m.in. "Brigidtte Bardot cudowna", "Onirica", "Dolina Bogów"), a autorką scenografii jest Joanna Macha (m.in. "Jack Strong", "Pokot", "Znachor"). Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz - Luterek (m.in. "Wołyń", Miasto 44", "Weseלe"), a za montaż - Krzysztof Komander (m.in. "Forst", "Dziewczyna i kosmonauta", "Weseלe"). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska (m.in. "Wołyń", "Dom zły", "Róża", "Drogówka", "Pod mocnym aniołem", "Weseלe").