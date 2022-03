Batman w Krakowie! Gdzie i kiedy będzie można go spotkać?

Na szczycie światowego box-office'u "Batman" króluje już drugi tydzień. Film, który na ekrany kin trafił 4 marca, zarobił w Ameryce Północnej już 238,5 mln dolarów. Na pozostałych światowych rynkach zyski z wyświetlania produkcji wyniosły 224,7 mln dolarów, co w sumie daje 463,2 mln dolarów i przybliża obraz Matta Reevesa do przekroczenia granicy pół miliarda dolarów .

Tymczasem Batman pojawił się w Krakowie! Pochodzący z Zachodniej Wirginii John Buckland, który od 10 lat występuje w kostiumie Batmana w ramach stowarzyszenia Heroes 4 Higher, chce spotkać się z ukraińskimi dziećmi, które pod opieką matek uciekły ze swojego kraju przed wojną. Jego pobyt w Małopolsce potrwa od 14 do 26 marca.

Batman w Krakowie

John Buckland w USA przebiera się za superbohatera (jego strój waży ok. 15 kilogramów) i tam spotyka się z nieuleczalnie chorymi dziećmi, osobami uzależnionymi od narkotyków i weteranami wojennymi. W Polsce chce dać nadzieję, zwłaszcza ukraińskim dzieciom, które wraz ze swoimi mamami musiały uciekać przed wojną.



Batman odwiedzi Kraków i okolice. Ma się pojawić m.in. na Dworcu Głównym, będzie też spotykał się z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą w ośrodkach, szkołach i innych miejscach, w których obecnie przebywają. Równocześnie planowane są spotkania Batmana z dziećmi i młodzieżą z Polski.

"Ze względu na to, co dzieci przeżywają teraz, dotyczy to wszystkich. Niezależnie od tego, czy jest to rozbita rodzina, sytuacja na Ukrainie, choroba, cokolwiek to jest. Mamy historię chłopca, który bez jakichkolwiek super mocy, wykorzystuje złość i smutek, żeby zmienić cały świat wokół niego. Dlatego go wybrałem. Mogę nauczyć dzieci, że nie trzeba mieć super mocy, żeby zrobić wielkie rzeczy. Umożliwie im pokonanie trudnej sytuacji, pokazując możliwości" - powiedział John Buckland w rozmowie z Radiem Kraków.

Zdjęcie John Buckland wciela się w Batmana od 10 lat / materiały prasowe

Jednymi z kluczowych wydarzeń w czasie pobytu Bucklanda w Polsce będzie jego wystąpienie w ICE Kraków oraz wizyta na polsko-ukraińskiej granicy. Z Batmanem będzie można zobaczyć się w ICE Kraków w sobotę, 19 marca, między godz. 10:00 a 15:00. Zapisy mają odbywać się przez stronę internetową icekrakow.pl.

Jak podaje radio RMF FM, John Buckland służył w amerykańskiej i był na misji w Iraku. Od 2012 roku działa charytatywnie na rzecz wszystkich potrzebujących w przebraniu superbohatera. Z zawodu jest strażakiem.

