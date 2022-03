Wyreżyserowany przez Matta Reevesa film o Człowieku-Nietoperzu zarobił już w kinach na całym świecie blisko pół miliarda dolarów.



"Batman" na szczycie box office'u

To drugi tydzień królowania "Batmana" na szczycie box-office’u. Film, który do kin trafił w piątek 4 marca, w miniony weekend zarobił w Ameryce Północnej kolejne 66 milionów dolarów. To spadek o niewiele ponad 50 proc. w stosunku do pierwszego weekendu wyświetlania, ale w dobie pandemii COVID-19 takie spadki nie są czymś wyjątkowym.

W sumie na północnoamerykańskim rynku film Matta Reevesa zarobił już 238,5 miliona dolarów. To pierwsza premiera studia Warner Bros. od czasu filmu "Tenet" Christophera Nolana, którą można oglądać wyłącznie w kinach. Wszystkie poprzednie filmy tego studia dostępne były jednocześnie na platformie streamingowej HBO Max. "Batman" ma na nią trafić dopiero 45 dni po premierze kinowej.

Na pozostałych światowych rynkach "Batmana" zarobił już 224,7 miliona dolarów, co w sumie daje mu 463,2 miliony i przybliża do przekroczenia granicy pół miliarda dolarów zysku.



W trakcie pandemii COVID-19 ta sztuka udała się dotychczas jedynie czterem filmom: "Spider-Man: Bez drogi do domu" (miliard 860 milionów dolarów zysku), "Nie czas umierać" (774 miliony), "Szybcy i wściekli 9" (726 milionów) oraz "Venom 2: Carnage" (502 miliony). "Batman" nie powinien mieć problemu z przekroczeniem tej granicy. Zwłaszcza że od 18 marca będzie można oglądać go w chińskich kinach.

Drugie miejsce północnoamerykańskiego box-office’u ponownie przypadło w udziale filmowi "Uncharted" , który zarobił kolejne 9,3 miliona dolarów. W Ameryce Północnej film Rubena Fleischera ma już na koncie 113,4 miliony dolarów, a w sumie zarobił na całym świecie 301,3 miliona dolarów. Również i "Uncharted" powinien znacząco poprawić swój wynik kasowy wraz z planowaną na ten tydzień premierą w chińskich kinach.

Największa niespodzianka minionego weekendu zameldowała się na trzecim miejscu północnoamerykańskich box-office’u. 6,8 miliona dolarów zdołał zarobić transmitowany w kinach na żywo koncert południowokoreańskiej grupy BTS. Wydarzenie zatytułowane "BTS: Permission to Dance on Stage — Seoul: Live Viewing" można było obejrzeć w kinach jedynie w sobotni wieczór. Koncert cieszył się powodzeniem na całym świecie. Na 75 światowych rynkach zarobił w sumie imponujące 32,6 miliona dolarów.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u zamykają filmy "Pies" oraz "Spider-Man: bez drogi do domu". Ten ostatni nie wypadł z pierwszej piątki box-office’u przez trzynaście kolejnych tygodni od momentu premiery.