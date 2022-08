Źródła, na które powołuje się portal "Variety" twierdzą, że decyzja studia nie jest związana z jakością filmu czy zaangażowaniem twórców w jego realizację. Wynika ona ze zmiany podejścia szefów Warner Bros. Discovery do własnych produkcji.

Obecnie wytwórnia stawiać będzie na wysokobudżetowe widowiska, tzw. blockbustery, przeznaczone do dystrybucji kinowej. Choć budżet "Batgirl" wyniósł 90 milionów dolarów, film od początku realizowany był na potrzeby małego ekranu i platformy streamingowej HBO Max, gdzie miał mieć swoją premierę.

"Batgirl": Decyzja Warner Bros zaskakuje

Trudno oceniać decyzję studia Warner Bros. Discovery inaczej niż szokującą. Studia filmowe przeważnie starają się na wszelkie możliwe sposoby odzyskać choć część zainwestowanych w projekt pieniędzy. A w tym przypadku mowa o naprawdę dużej i kosztownej produkcji, która miała szczycić się efektownymi popisami kaskaderskimi oraz świetną obsadą. W rolę Batgirl wcieliła się w nim Leslie Grace . Postać jej ojca - komisarza Gordona - zagrał laureat Oscara za rolę w filmie "Whiplash", J.K. Simmons. Głównego złoczyńcę, Firefly’a, zagrał wracający na ekran Brandon Fraser, a jako Człowiek-Nietoperz miał się tu pojawić Michael Keaton . Za kamerą filmu stanęli twórcy "Bad Boys for Life": Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Zdjęcie Michelle Pfeiffer i Michael Keaton w filmie "Powrót Batmana" / Warner Bros. Pictures/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images / Getty Images

Niepewna jest też przyszłość innego filmu studia Warner Bros. Discovery, w którym Keaton powtarza rolę Batmana. Choć na obecną chwilę nic nie wskazuje na to, że przyszłoroczna premiera filmu "The Flash" miałaby się nie odbyć, studio wciąż zmaga się z kłopotami, jakie sprawia gwiazdor tej produkcji, Ezra Miller. Natomiast na pewno do kin nie trafi kontynuacja animowanego "Scooby-Doo", film "Scoob!: Holiday Haunt". Projekt trafił na półkę, choć wydano na niego już ponoć 40 milionów dolarów.

Decyzja o wycofaniu się z dystrybucji filmu "Batgirl" to wynik zmian we władzach studia Warner Bros. Discovery. Poprzedni prezesi, Jason Kilar i Ann Sarnoff, stawiali na streamingi, czego efektem była m.in. kontrowersyjna decyzja o jednoczesnej premierze największych hitów studia w kinach i na streamingu. Nowy prezes, David Zaslav, będzie stawiał teraz na kino, co ma również naprawić stosunki z twórcami filmowymi niezadowolonymi z poprzednich decyzji studia.

