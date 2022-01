Wiemy, jak wygląda kostium bohaterki "Batgirl"

Na instagramowym profilu Leslie Grace pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć kostium bohaterki filmu "Batgirl". Pod fotografią gwiazda umieściła intrygujący opis, nawiązujący do jednej z kwestii dialogowych tytułowej postaci.





Używam przeciwko nim ich własnych oczekiwań. To stanie się ich słabością. Nie moją. Pozwólcie im mnie nie docenić... A kiedy opuszczą gardę i będą pękać z dumy, skopię im tyłki napisała na Instagramie aktorka.

Instagram Post

Za reżyserię filmu "Batgirl" odpowiedzialni są Adil El Arbi i Bilall Farrah. U boku Leslie Grace na ekranie pojawią się J.K. Simmons, Brendan Fraser i Michael Keaton. Jak donoszą źródła "Deadline", producenci filmu byli zachwyceni występem Grace w filmie "In The Heights", co sprawiło, że bez namysłu obsadzili ją w roli dziewczyny-nietoperza.



Film "Batgirl" będzie pierwszą dużą produkcją z komiksowego uniwersum DC, do której wyłączne prawa ma platforma streamingowa HBO Max.



Zobacz też:



Tiffany Haddish przyłapana na jeździe pod wpływem. Co na to Disney?



"Phoenix Rising": Film o Evan Rachel Wood, która jako pierwsza oskarżyła Marilyna Mansona