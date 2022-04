Leslie Grace o filmie "Batgirl"

Kiedy Leslie Grace po raz pierwszy założyła kostium dziewcyzny-nietoperza, powiedziała, że to surrealne przeżycie. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście i cały czas powtarzała: "Tak, robię to. Gram tę postać". Film "Batgirl" przedstawia losy Barbary Gordon, córki również znanego z kart komiksów komisarza Gordona, która przywdziewa superbohaterski kostium i walczy z przestępczością w Gotham. Za reżyserię filmu odpowiadają Adil El Arbi i Bilall Farrah. U boku Leslie Grace na ekranie pojawią się J.K. Simmons, Brendan Fraser i Michael Keaton. Z zapowiedzi Leslie Grace wynika, że film może być wielkim hitem.

Aktorka wspomniała także, że praca nad filmem była dość trudna, a zdjęcia często odbywały się w nocy.

"Nigdy nie byłam tam wycieńczona. Bywały dni, kiedy wracałam do domu i zastanawiałam się, czy chcę coś jeść, czy od razu iść spać".

"Batgirl": Powstanie druga część

Choć "Batgirl" nie miała jeszcze premiery (film ma pojawić się w tym roku na HBO max), to Leslie Grace prowadzi już rozmowy z twórcami na temat sequela.

"Co prawda, nikt nie zobaczył na razie pierwszej części, ale rozmawiamy o tym, o czym mógłby być drugi film. Widziałam kilka scen, które nakręciliśmy - są niesamowite. Wiele dzieje się w tym filmie - jest mnóstwo wątków. To nie tylko film akcji, ale też historia o miłości, o relacji ojca z córką, o szarości świata i tym, że nie jest on czarno-biały".

