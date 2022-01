Emerald Fennell: Nowy projekt reżyserki "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Szczegóły kolejnego projektu Fennell póki co nie są znane. Ze skąpych informacji na temat fabuły wynika, że będzie to opowieść o obsesji. Film najprawdopodobniej wyprodukuje studio MRC Films, z którym Fennell toczy właśnie rozmowy w tej sprawie. To właśnie ta firma wyprodukowała dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta." , który był nominowany do Oscarów w pięciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu roku.

Emerald Fennell toczy nie tylko rozmowy z wytwórnią, ale też z aktorami, których chce obsadzić w nowym filmie. Lista kandydatów do ról jest narazie tajna, podobnie jak szczegóły fabuły. Jedyne, co wiadomo napewno to to, że scenariusz napisała sama Fennell, ona też film wyreżyseruje i będzie jedną z producentek. Prace na planie mają rozpocząć się latem.

Reklama

Zobacz też: "Obiecująca. Młoda. Kobiet": Dajcie jej Oscara [recenzja]



Wideo Obiecująca. Młoda. Kobieta - Zwiastun PL (Official Trailer)

Emerald Fennell: Camilla Parker-Bowles w "The Crown

Emerald Fennell jest również utytułowaną aktorką. W ubiegłym roku była nominowana do nagrody Emmy za rolę Camilli Parker-Bowles w popularnym serialu "The Crown". Otrzymała też nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych przyznaną wspólnie za "wybitny występ" całej obsadzie tego serialu.

Po sukcesie filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta." Fennell nie próżnuje. W sierpniu na West Endzie zadebiutował musical "Kopciuszek", którego jest współautorką razem z legendarnym Andrew Lloyd Webberem i Davidem Zippelem. Zajmuje się też tworzeniem bliżej nieokreślonej antologii serialowej dla stacji Showtime.



Zobacz również:

Krystian Pesta: Narodziny gwiazdy

"365 dni": Co z kontynuacja kontrowersyjnego filmu?



"Podziemny krąg": Chińczycy mogą obejrzeć film z innym zakończeniem