Emerald Fennell, czyli obiecująca młoda kobieta

Ostatnie lata należą do niej. Najpierw zdobyła światową popularność za sprawą roli Camilli Parker Bowles w serialu "The Crown". Później dała się poznać jako utalentowany filmowiec. Zwieńczeniem pasma jej sukcesów było zdobycie Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny za film "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Była zresztą także pierwszą Brytyjką w historii nominowaną do Oscara za reżyserię. 35-letnia Emerald Fennell jest utalentowaną aktorką, producentką, reżyserką i pisarką. Czym jeszcze nas zaskoczy?

Emerald Fennell - aktorka, reżyserka, scenarzystka, producentka i pisarka

"Obiecująca. Młoda. Kobieta" to największy sukces twórczyni, a równocześnie jeden z najgłośniejszych tytułów minionego roku. Film miał premierę na styczniowym festiwalu Sundance, gdzie spotkał się z entuzjastyczną reakcją.

Emerald Fennell jest autorką scenariusza do filmu, a także jego reżyserką. Był to jej pełnometrażowy debiut. Obraz jest tak przemyślany i intrygujący, że wciąga widza od pierwszej do ostatniej sekundy.



Główna bohaterka Cassandra Thomas (Carey Mulligan) odrzuca karierę i własne potrzeby, by uporać się z traumą. Nie dajcie się zwieść cukierkowej estetyce tego filmu, bo w gruncie rzeczy zawiera gorzką krytykę patriarchalnego społeczeństwa, w którym wciąż funkcjonuje kultura gwałtu. Obraz zdobył pięć nominacji do Oscarów, cztery nominacje do Złotych Globów i sześć nominacji do British Academy Film Awards. O trudnej tematyce podanej w lekkiej formie thrillera komediowego reżyserka opowiedziała w jednym z wywiadów.



"Kiedy myślę o tym filmie, to sądzę, że on jest o tym, jak ludzie, a szczególnie kobiety, potrafią ukrywać swoją wściekłość, furię i żal. Tak wielu z nas musi to robić lub wiedzieć, jak to zrobić. A najłatwiej to zrobić, przeczesując włosy i nakładając warstwę szminki" - czytamy na łamach "Los Angeles Times".



Skąd znamy Emerald Fennell?

Zanim Fennel zaprezentowała światu swoje umiejętności reżyserskie, spełniała się jako aktorka. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach, jak "Anna Karenina" (2012), w której wcieliła się w rolę Księżnej Merkalowej, czy "Dziewczyna z portretu" (2015), gdzie zagrała Elsę. Najbardziej jest jednak kojarzona z serialu Netflixa "The Crown", w którym wcieliła się w rolę Camilli Parker Bowles, wielkiej miłości księcia Karola.

Emerald pracuje również jako producentka i scenarzystka. Jest odpowiedzialna za kilka odcinków drugiego sezonu serialu "Obsesja Eve", za co nominowana była do nagród Emmy. Teraz we współpracy z Andrew Lloyd Webberem pracuje nad musicalem "Kopciuszek". Spektakl miał zostać wystawiony na deskach londyńskiego Gillian Lynne Theatre już latem zeszłego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa premiera została przesunięta.