Cenzurowanie amerykańskich filmów nie jest w Chinach niczym nowym. Tamtejsze władze często decydują się je pokazywać dopiero po dokonaniu mniejszych lub większych cięć, żeby dostosować przesłanie do standardów ustanowionych przez chińskie władze. Nic więc dziwnego, że anarchistyczny film Davida Finchera przez lata nie mógł być w tym kraju pokazywany. Teraz zakaz zdjęto, co nie znaczy, że chińscy widzowie obejrzą "Podziemny krąg" w takiej wersji, jaką stworzył reżyser. Jak informuje portal "Vice", anarchistyczny wydźwięk filmu "Podziemny krąg" został brutalnie usunięty poprzez radykalną zmianę zakończenia filmu Finchera.

Reklama

Oryginalny film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy zakładają tytułowy klub walki na gołe pięści ("Fight Club"). To filmowy Narrator (w tej roli Edward Norton ) oraz jego całkowite przeciwieństwo - Tyler Durden ( Brad Pitt ). W ostatnich sekundach filmu Narrator obserwuje razem z Marlą Singer ( Helena Bonham Carter ) walące się na skutek eksplozji wieżowce. To siedziby największych światowych banków, w których znajdują się serwery z najważniejszymi informacjami. Podłożone tam bomby sprawiają, że znikają wszelkie długi i inne zobowiązania finansowe, a najbogatsi tracą swoje fortuny.

Wideo "Podziemny krąg": Zakończenie

"Podziemny krąg": Nowe zakończenie?

Taki antysystemowy przekaz stanowi całkowite przeciwieństwo chińskich wartości. W kraju, w którym obywatele znajdują się pod ścisłą kontrolą władz, nawoływanie do anarchii czy obalenia systemu, może skończyć się więzieniem. Nawołujące do takich radykalnych ruchów zakończenie "Podziemnego kręgu" zostało więc usunięte przez chińskich cenzorów. Podeszli oni do sprawy niezbyt subtelnie. W umieszczonym na platformie Tenecent Video "Podziemnym kręgu" zamiast finałowych wybuchów jest... plansza z napisem.



"Dzięki wskazówkom dostarczonym przez Tylera, policja szybko odkryła plan zamachu, aresztowała kryminalistów i zapobiegła wybuchom. Po zakończonym procesie Tyler trafił na leczenie psychologiczne w zakładzie zamkniętym. Wyszedł w 2012 roku" - dowiadują się chińscy widzowie.

Wideo "Podziemny krąg": Official Trailer

Nie wiadomo, czy zmiany zostały dokonane przez samą platformę streamingową, czy na skutek nacisków chińskich władz. Podejrzewa się, że zmian dokonał właściciel praw do chińskiej dystrybucji. Zanim film trafił na platformę streamingową, został zatwierdzony przez odpowiedni urząd.

Zobacz również:

Polska aktorka w młodości nie unikała rozbieranych scen

Nie żyje Barbara Krafftówna. Legenda polskiego kina miała 93 lata



Piękna Polka nie stroni od nagości. "Jestem seksowna"