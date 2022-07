Wełniany kostium, który miała na sobie Audrey Hepburn w klasyku amerykańskiego kina "Śniadanie u Tiffaniego" , znalazł nowego właściciela za ponad 156 tysięcy dolarów, a brosza, którą Elizabeth Taylor podarowała swojej matce - za 25 tysięcy dolarów.

Marilyn Monroe: Zawrotne ceny pamiątek po gwieździe

Połyskujące kostiumy Marilyn Monroe i Jane Russell z filmu "Mężczyźni wolą blondynki" zostały sprzedane razem za 102 tys. dolarów, natomiast kolczyki Monroe z jej fotosów reklamowych do filmu "Jak poślubić milionera?" - za 81 tys. dolarów.

Notatki Marilyn Monroe z lekcji aktorstwa, które pobierała u Lee Strasberga, sprzedano za prawie 19 tys. dolarów.

W ramach czterodniowej aukcji "Legendy Hollywood" ma do poniedziałku wystawionych zostać na sprzedaż ponad 1400 pamiątek po gwiazdach kina.

