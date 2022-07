Arnold Schwarzenegger przyszedł na świat w miejscowości Thal na przedmieściach Grazu w Austrii. Jego ojciec był komendantem policji, ale młody Schwarzenegger nie poszedł w jego ślady. Chciał być sławny, dlatego zaczął trenować kulturystykę.

W 1968 roku Schwarzenegger wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wziął udział w konkursie Mr. Universe. Zdobył tytuł w wieku 20 lat, a później także został uznany Mr. World, Mr. International, Mr. Europe i Mr. Olypmia, stając się ikoną tego sportu. Arnold Sports Festival, uważany za drugie najważniejsze wydarzenie kulturystyczne, nosi dziś jego imię.

Reklama

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger / Michael Ochs Archives / Getty Images

Skoro zdobył uznanie jako kulturysta, dlaczego nie miałby spróbować swoich sił jako aktor? Już w 1970 roku Schwarzenegger pojawił się w produkcji "Herkules w Nowym Jorku".

Arnold Schwarzenegger: Mięśnie i kultowe kwestie

Przełomem w życiu Schwarzeneggera okazała się jednak dopiero tytułowa rola w "Conanie Barbarzyńcy" (1982). Film opowiadał o młodym niewolniku szukającym zemsty na przywódcy wężowego kultu (James Earl Jones), który zamordował jego rodziców. Arnold był związany z rolą już od 1976 roku, gdy pojawiły się plany adaptacji cyklu opowiadań Roberta E. Howarda. W konfrontacji z bardziej doświadczonymi aktorami - prócz Jonesa na planie pojawił się także Max von Sydow - gra Schwarzeneggera nie prezentowała się najlepiej. Twórcy postanowili więc skupić się więc na jego zaletach, przede wszystkim tych natury cielesnej. Natomiast dialogi z jego udziałem ograniczono do minimum.

Podczas filmu Conan słyszy pytanie o najlepsze chwile w życiu. Odpowiada: "Zmiażdżyć swych wrogów, zobaczyć, jak kajają się przed tobą i usłyszeć lament ich kobiet". Tak oto pierwszy z wielu tekstów Arnolda przeszedł do historii popkultury. Schwarzenegger był zakontraktowany na realizację aż czterech sequeli filmu. Ostatecznie zrealizowano tylko jeden - "Conana Niszczyciela" (1984).

Już jako amerykański obywatel Schwarzenegger wcielił się w 1984 roku w Terminatora w filmie Jamesa Camerona. Aktor wcielił się w tytułowego androida wysłanego w przeszłość, by zamordować Sarę Connor - matkę przyszłego przywódcy ruchu oporu, który poprowadzi ludzkość podczas wojny z maszynami. Chociaż do roli przymierzano między innymi Mela Gibsona oraz O.J. Simpsona, Cameron uznał, że to właśnie Schwarzenegger, ze swoją umięśnioną sylwetką oraz charakterystycznym akcentem, najlepiej wcieli się w niepowstrzymaną niszczycielską siłę.

Arnie stał się jedną z najpopularniejszych postaci kina akcji, a jego powiedzonka - "Hasta la vista baby" czy "I'll be back!" - weszły do codziennego języka. Chociaż w finale filmu Terminator zostaje zniszczony, aktor stał się twarzą serii i powrócił w sequelu zatytułowanym "Terminator II: Dzień sądu" (1991).

Tym razem wcielił się w przeprogramowanego cyborga, który miał chronić Sarę Connor i jej syna przed najnowszą wersją morderczej maszyny. Chyba żaden inny reżyser nie potrafił wycisnąć tyle z ograniczonych możliwości aktorskich Arnolda, co Cameron. W "Terminatorze II" android i młody John Connor tworzą przekonująca relację ojcowsko-synowską, a końcowe sceny, w których robot poświęca się dla dobra ludzkości, kruszy serca nawet najtwardszych widzów. Schwarzenegger powrócił także w trzeciej (2003) i piątej (2015) części cyklu, nie powtórzyły one jednak sukcesu pierwszych odsłon.



Dwa lata później dokonał rzeczy, która rzadko przytrafia się imigrantom: za sprawą małżeństwa z prezenterką telewizyjną, Marią Shriver, siostrzenicą prezydenta J.F. Kennedy'ego, stał się spokrewniony z jedną z najbardziej wpływowych rodzin w USA.

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver / Michael Ochs Archives / Getty Images

Maria urodziła mu czworo dzieci, ale para rozstała się w 2011 roku, po ujawnieniu, że w 1997 roku Schwarzenegger spłodził dziecko z inną kobietą.

Zdjęcie Maria Shriver i Arnold Schwarzenegger / Michael Ochs Archives / Getty Images

Z uznaniem widowni spotkały się także inne filmy science-fiction z udziałem Arnolda, między innymi "Uciekinier" (1987) oraz "Pamięć absolutna" (1990). Jednak najlepszym z nich okazał się "Predator" (1987). Rozpoczęcie filmu nie zwiastowało niczego nadzwyczajnego. Ot, Schwarzenegger wpada ze swym oddziałem do dżungli i likwiduje dziesiątki wrogów. Żołnierze szybko trafiają jednak na bardziej wymagającego przeciwnika - kosmicznego łowcę, zbierającego trofea w postaci ludzkich czaszek, który postanawia na nich zapolować. Predator okazał się tak groźny, że udało mu się zranić i przestraszyć Arnolda. Ostatecznie ten i tak stawił czoła zagrożeniu, łagodząc napięcie obowiązkowym sucharem. Zresztą to właśnie z "Predatora" pochodzi kultowa kwestia: "Get to the chopper".

Arnold Schwarzenegger: Komedie i polityka

Aktora oglądaliśmy także w komediowych produkcjach: "Gliniarz w przedszkolu" (1990), "Bliźniacy" (1988) i "Junior" (1994). W dwóch ostatnich produkcjach Schwarzenegger stworzył ekranowy duet z Dannym DeVito.

W pierwszym filmie obaj zagrali braci bliźniaków, którzy odnajdują się po latach rozłąki. Jeden jest wysportowany, dobroduszny i naiwny, drugi to drobny cwaniaczek. Obaj aktorzy zamiast gaż poprosili o 20% wpływów finansowych, inkasując tym samym największe wypłaty w swoich karierach. Z kolei w "Juniorze" wcielili się w naukowców pracujących nad metodą zmniejszającą możliwość utraty ciąży. W wyniku cięć budżetowych bohater grany przez Schwarzeneggera jest zmuszony eksperymentować na sobie i w rezultacie zachodzi w ciążę, którą postanawia donosić do końca.



W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych gwiazda Schwarzeneggera zaczęła przygasać. Komedia "Świąteczna gorączka" (1996), w której stara się kupić wymarzoną zabawkę dla swojego syna, okazała się katastrofą. Jeszcze gorzej przyjęto adaptację komiksu "Batman i Robin" (1997), w której wcielił się w antagonistę tytułowych bohaterów - Mr. Freeze'a. Złoczyńca co chwilę rzucał docinki z "lodowatym" podtekstem, wywołując zażenowanie wśród publiki. Równie nieprzychylne recenzje spływały po premierach kolejnych filmów sensacyjnych oraz science-fiction: "I stanie się koniec" (1999), "Szósty dzień" (2000), "Na własną rękę" (2002).

Wkrótce o Schwarzeneggera upomniała się polityka. Był tak popularny, że bez trudu uzyskał w 2003 roku stanowisko gubernatora stanu Kalifornia. Zdaniem wielu komentatorów Arnold mógłby ubiegać się o nominację na prezydenta. Na przeszkodzie stanął jednak konstytucyjny wymóg urodzin kandydata w USA.

Marzenia Schwarzeneggera o prezydenturze wielokrotnie były obiektem dowcipów, także w kinie. W dziejącym się w 2032 roku "Człowieku demolce" (1993) okazuje się, że aktor zrealizował swoje plany, doprowadzając wcześniej do zmiany konstytucji i teraz ma bibliotekę swego imienia. Swoją pierwszą kadencję odbywa w opartym na popularnym serialu animowanym filmie "Simpsonowie: Wersja kinowa" (2007), gdzie wygłasza pamiętne zdanie: "Wybrano mnie, bym dowodził, a nie bym coś czytał". Prezydenckimi aspiracjami wytłumaczona jest także arogancja jego bohatera w "Niezniszczalnych" . Jako urodzony poza terytorium Stanów Zjednoczonych Schwarzenegger nie ma jednak szans stać się gospodarzem Białego Domu. Nie oznacza to jednak, że wycofał się z życia politycznego. Obecnie prowadzi kampanię przeciwko gerrymanderingowi - manipulowaniu granic okręgów wyborczych.



Arnold Schwarzenegger: Trudny powrót na szczyt

W 2011 r. Schwarzenegger wrócił do aktorstwa. Zagrał w "Niezniszczalnych 2" oraz pojawił się w tytułowej roli w filmie "Terminator: Genisys" . Jego gaża wyniosła 30 milionów dolarów.

"To mocny film, podobnie jak 'Terminator 2' zarówno pod względem hardcorowej akcji, jak i naprawdę wspaniałych efektów wizualnych. Będzie brutalnie, jednak nie w stylu 'Thora', mimo, że za projekt odpowiedzialny jest ten sam reżyser" - wracający do serii Arnold Schwarzenegger mówił marcu 2014 roku w rozmowie z portalem Collister. W wywiadzie z "Empire" dodawał, że jego bohater to "kombinacja postaci, które widzieliście w przeszłości".

W tym samym roku podczas wizyty w programie "The Late Late Show With James Corden" Arnold Schwarzenegger dokonał kompresyjnego wyczynu, odgrywając w 6 minut wszystkie swoje kinowe role!

Wideo Arnold Schwarzenegger: Filmografia w 6 minut

Wkrótce aktor zadebiutuje w telewizyjnej produkcji. Szpiegowską produkcję, która będzie pierwszym dużym projektem serialowym w karierze popularnego Arniego, będzie można zobaczyć na Netfliksie.

Supergwiazdor kina akcji wcieli się w postać agenta, który razem ze swoją córką przeżywa kolejne przygody. Jak informuje portal Deadline, w roli dziewczyny zobaczymy Monikę Barbaro, jedną z gwiazd filmu "Top Gun: Maverick". Autorem serialu i jego showrunnerem jest Nick Santora, twórca, który przygotowuje też dla Amazon Prime serial o przygodach Jacka Reachera.

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]