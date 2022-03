Arianę DeBose trzeba było długo przekonywać do tego, by wzięła udział w castingu do filmu Stevena Spielberga , nowej wersji musicalu "West Side Story" .

O żmudnym procesie castingu do filmu "West Side Story" opowiedziała reżyserka castingu Cindy Tolan w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu ceremonii rozdania nagród BAFTA, na której została nagrodzona. Zdradziła, że została zatrudniona przez Spielberga na półtora roku przed rozpoczęciem zdjęć, a jej celem było znalezienie piątki głównych aktorów.

"Steven powiedział, że jeśli ich nie znajdziemy, to film nie powstanie. Po trzech tygodniach mieliśmy już Rachel Zegler, która miała zagrać rolę Marii" - mówi Tolan, która nie dała się ponieść fali entuzjazmu po obsadzeniu Zegler. Wiedziała bowiem, że to dopiero początek.

Nie chciała grać u Spielberga?

"Cztery razy próbowałam przekonać Arianę DeBose do przesłuchania do roli Anity. Nie chciała przyjść. Była zajęta pracą na Broadwayu. Przygotowywała się do roli Donny Summer i uważała, że to strata czasu, bo i tak nie dostanie roli w filmie Spielberga" - wspomina Tolan.

Zdjęcie Ariana DeBose (Anita) i David Alvarez (Bernardo) w filmie "West Side Story" / Niko Tavernise. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved. / materiały prasowe

"W końcu sama chwyciłam za telefon i dodzwoniłam się bezpośrednio do niej. Była 22:30, a przed nami był trudny dzień, w trakcie którego mieliśmy przesłuchać kilka innych Anit. Powiedziałam jej, że musi przyjechać na Brooklyn i spotkać się ze Spielbergiem. Odpowiedziała, że to za daleko, że ma próby, że nie da rady przeczytać 20 stron scenariusza napisanego przez samego Tony’ego Kushnera i odpowiednio się przygotować" - dodaje.

W końcu jednak udało się przekonać Arianę DeBose, by pojawiła się, zaśpiewała i zatańczyła.



"Steven był zachwycony i poprosił ją, żeby przeczytała dla niego swoje kwestie. Powtórzyła to, co mówiła mnie. Że nie miała czasu odpowiednio się przygotować, bo otrzymała scenariusz poprzedniego wieczora. Steven dopytał czy wróci do niego, gdy się przygotuje, a ona się zgodziła" - opowiada dalej reżyserka castingu o procesie, który finalnie doprowadził DeBose do otrzymania głośnej roli.

Zdjęcie Ariana DeBose z nagrodą BAFTA - najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie "West Side Story" / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

"West Side Story": Trudności z obsadą

Równie trudny był proces obsadzania Davida Alvareza do roli Bernarda. Tolan pamiętała go z amerykańskiej adaptacji brytyjskiej produkcji "Billy Elliot" , w której zagrał tytułową rolę.



"Zrezygnował z aktorstwa i zaciągnął się do wojska. Nie miał agenta i z tego powodu nie byliśmy w stanie go odnaleźć. Szukaliśmy go wszędzie, wysyłaliśmy wiadomości w mediach społecznościowych, ale on akurat zwiedzał z plecakiem Meksyk w miejscach bez dostępu do Internetu. Odpowiedział dopiero po powrocie do Ohio" - wyjaśnia Tolan.

Film "West Side Story" został nominowany do Oscarów aż w siedmiu kategoriach. Szansę na złotą statuetkę ma również Ariana DeBose - nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

Wideo "West Side Story" [trailer 2]

