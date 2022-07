Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej kontynuacji "Aquamana". Widowisko zatytułowane "Aquaman i zaginione królestwo" w reżyserii Jamesa Wana, które pierwotnie miało trafić do kin w grudniu, ostatecznie zadebiutuje na dużym ekranie w marcu przyszłego roku.

"Aquaman i zaginione królestwo": O czym opowie film?

Jak podkreślił twórca filmu, zmiany w harmonogramie wprowadzone przez wytwórnię Warner Bros. to dlań "prawdziwe błogosławieństwo", gdyż dzięki dodatkowym trzem miesiącom pracy będzie mógł dopieścić swoje dzieło. Fabuła produkcji koncentruje się na słynnym władcy oceanów (w tej roli Jason Momoa ), który postanawia zawrzeć niełatwy sojusz, by uchronić Atlantydę i resztę świata przed nadciągającą zagładą. W obsadzie prócz odtwórcy roli tytułowej znaleźli się także m.in. Amber Heard, Patrick Wilson, Randall Park i Yahya Abdul-Mateen II.

Okazuje się, że w filmie pojawi się też postać, której chyba nikt się nie spodziewał. Momoa zamieścił właśnie na Instagramie post, który z całą pewnością ucieszy wszystkich fanów DC Comics. U boku Arthura Curry’ego znanego jako Aquaman zobaczymy bowiem innego kultowego superbohatera - Batmana. Do tej roli powróci po latach Ben Affleck . "Bruce i Arthur znowu razem. Kocham cię i tęskniłem za tobą, Ben. Zostaliśmy przyłapani na planie. Nadchodzą same wspaniałe rzeczy" - wyjawił Jason Momoa.

Ben Affleck jeszcze raz zagra Batmana

Affleck wcielał się w Człowieka Nietoperza w trzech filmach: "Legionie samobójców", "Batman v Superman" i "Lidze sprawiedliwości". Miał też zagrać tę postać w "The Batman", jednak wycofał się z tego projektu. W jednym z wywiadów tłumaczył, że zrobił to z powodu negatywnych doświadczeń na planie "Ligi sprawiedliwości" z 2017 roku. "To był najgorszy moment mojego życia. Rozwód, bycie z dala od rodziny, sprzeczne wizje filmu, dokrętki - wszystko to sprawiło, że był to dla mnie prawdziwy koszmar. Nastąpiła tu kumulacja wszystkich rzeczy, których najbardziej nienawidzę w tej pracy. Postanowiłem więc, że nigdy więcej tego nie zrobię" - stwierdził w rozmowie z "Los Angeles Times".

Affleck najwyraźniej zmienił zdanie i postanowił raz jeszcze przywdziać słynną pelerynę Mrocznego Rycerza. Ostatecznym pożegnaniem z tą postacią ma być niego występ w filmie "The Flash", którego premiera zaplanowana jest na czerwiec przyszłego roku.

Wideo "Flash": Teaser

