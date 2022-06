W fantastyczno-naukowym filmie "Rebel Moon" Anthony Hopkins użyczy swojego głosu posiadającemu uczucia zmechanizowanemu robotowi Jimmy’emu, który w przeszłości był obrońcą zabitego króla. Informację o dołączeniu Hopkinsa do obsady filmu Snydera podał portal "Deadline", a potwierdził ją sam reżyser na swoim koncie w mediach społecznościowych.

"Rebel Moon": O czym opowie film?

Akcja filmu "Rebel Moon" umiejscowiona jest w spokojnej kolonii na samym skraju galaktyki. Kiedy jej istnienie zostaje zagrożone przez wojska złowrogiego Belisariusa, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością (Sofia Boutella) wyrusza z misją odnalezienia wojowników, którzy pomogliby w obronie kolonii. Fabuła filmu zainspirowana została "Siedmioma samurajami" Akiry Kurosawy, a wcześniej Snyder próbował opowiedzieć tę historię jako jeden z filmów uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Autorami scenariusza filmu "Rebel Moon" są Snyder oraz jego stali współpracownicy: Kurt Johnstad i Shay Hatten. W rolach głównych obok Boutelli i Hopkinsa wystąpią: Charlie Hunnam, Djimon Hounsou , Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Ed Skrein, Jena Malone oraz Staz Nair.

Anthony Hopkins: Najbliższe plany aktora

Anthony’ego Hopkinsa już niedługo będzie można zobaczyć także w produkcji "Armageddon Time", która miała swoją premierę podczas niedawno zakończonego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jest również jedną z gwiazd thrillera "Zero Contact". Filmu w całości nakręconego wirtualnie w siedemnastu krajach podczas pandemii COVID-19 z 2020 roku. Kolejnymi projektami Hopkinsa są "The Son" reżysera "Ojca" oraz biograficzny "Freud's Last Session", w którym wciela się w Sigmunda Freuda.

