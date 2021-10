"Prawdę powiedziawszy, w przypadku 'Rebel Moon' jestem zainteresowany stworzeniem romantycznego filmu sci-fi, który będzie miał taki rozmach, na jaki tylko można sobie pozwolić. Nigdy nie zrobiłem filmu science-fiction na taką skalę. Początek 'Człowieka ze stali', który rozgrywa się na Kryptonie, miał dużo elementów sci-fi, ale to ciągle był Krypton i trzeba było się ograniczać do pewnej ikonografii z nim związanej, bo ona musiała się tam znaleźć. Podobnie podchodzę do 'Rebel Moon', ale napakuję go największą możliwą dawką sterydów" - zapowiedział Zack Snyder w rozmowie z portalem "BroBible".

"Rebel Moon": O czym opowie film?

Scenariusz filmu "Rebel Moon" powstał na podstawie pomysłu Snydera na film z uniwersum "Gwiezdnych wojen", który był dyskutowany ponad dekadę temu. Był to projekt, który stanowił dojrzalsze spojrzenie na uniwersum stworzone przez George’a Lucasa. Historia "Rebel Moon" rozpoczyna się w spokojnej kolonii na obrzeżach galaktyki. Gdy zacznie jej zagrażać armia tyrana Belisariusa, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością wyruszy w podróż przez galaktykę, by poszukać wojowników, którzy pomogliby w walce z wrogiem.



"Film 'Rebel Moon' będzie kulminacją mojej miłości do mitologii oraz mojej miłości do ogromnych produkcji pełnych akcji. Będzie to epickie kino. Coś, co zaspokoi moją miłość do kina science-fiction" - przybliża swój film Zack Snyder.



Reżyser nie traci czasu od momentu podpisania umowy z Netfliksem, dla którego stworzył "Armię umarłych". Film ten stanowić będzie początek dużo większego uniwersum, które już w piątek 29 października wzbogaci się o film "Armia złodziei" będący prequelem tej opowieści. Wiadomo, że powstanie też kontynuacja "Armii złodziei", film zatytułowany "Planet of the Dead" ("Planeta umarłych").

