"Zwyczajna przysługa" (2018) opowiadała historię Stephanie ( Anne Kendrick ) - uroczej, ale dość naiwnej i niewinnej młodej mamy, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily ( Blake Lively ) zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi.

Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily.

"'Zwyczajna przysługa' to fajna rozrywka, zabawna i stylowa, a jednocześnie film inteligentny i pozbawiony pretensjonalności. Wciąga widza w rozwiązywanie ekscytującej zagadki, angażuje w niezobowiązujący sposób, a ja właśnie takie filmy uwielbiam" - mówiła Blake Lively.



"Uważam, że to ciekawy film, który zapewnia rozrywkę, a jednocześnie mimo że doprowadzi widzów do śmiechu, nie jest komedią. Jest w nim sporo mroku" - dodawała anna Kendrick.

