Grażyna Błęcka-Kolska: Tragiczna śmierć córki

Los ciężko doświadczył główną bohaterkę kultowych filmów "Kogel-Mogel". Zuzanna Kolska - córka aktorki i Jana Jakuba Kolskiego na co dzień studiowała na kierunku - media współczesne na Uniwersytecie Westminister w Londynie.



Tragiczne zdarzenie miało miejsce w trakcie jej krótkiego pobytu w Polsce, podczas którego Grażyna Błęcka-Kolska, 23-letnia Zuzanna i ich znajoma, jechały na festiwal filmowy. Aktorka w pewnym momencie straciła panowanie nad autem, a samochód wypadł z trasy i przewrócił się na bok. Z licznymi obrażeniami dziewczyna trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Mimo starań lekarzy, nie udało się jej uratować, a aktorka już od ośmiu lat żyje z bólem po jej odejściu.

Zdjęcie Eleni / Natasza Mludzik/TVP/East News / East News

Eleni straciła córkę Afrodytę

Brutalne morderstwo, które wstrząsnęło całą Polską w latach 90. ubiegłego wieku. Eleni, osobowość medialna i polska piosenkarka greckiego pochodzenia, w tym czasie przeżywała najgorsze chwile swojego życia. Jej córka Afrodyta Tzoka, została zastrzelona przez swojego byłego partnera w 1994 roku. Miała tylko 21 lat.

Dla Eleni jest to tragedia, której widmo podąża za nią całe życie. Ostatni raz widziała córkę przed wyjściem do szkoły. Nadal obchodzi jej każde urodziny, rocznicę śmierci, myśli o tym, co by teraz robiła, jaka by była.

Bartłomiej Topa: Śmierć syna zmieniła go na zawsze

Dziś jest szczęśliwym ojcem bliźniaczek, ma dorosłego syna i jest spełnionym aktorem. Lecz przed laty Bartłomieja Topę spotkała ogromna tragedia, wydarzenie, które zmieniło go na zawsze. Syn aktora i malarki Agaty Rogalskiej, Kajtek urodził się z poważną wadą serca i zmarł zaraz po porodzie. Lekarze nie byli w stanie uratować maleństwu życia.

Kajtek umarł, gdy miał 7 miesięcy. To była wada serca. Jeden na kilka tysięcy takich przypadków. Trzymałem go na ręku, za palce. A on siniał z minuty na minutę, na moich oczach. Nic nie mogłem zrobić. Odszedł wyznał aktor

Keanu Reeves: Traumatyczne utraty bliskich

Hollywoodzki gwiazdor Keanu Reeves, doskonale znany z hitowych filmów wszech czasów z cyklu "Matrix", przeżył w swoim życiu traumy, które na zawsze odcisnęły na nim piętno. Mimo ogromnego sukcesu w Hollywood, który rozpoczął się już w latach 80., jego życie nie zawsze było kolorowe.



W 1999 roku, po sześciu latach od tragicznej śmierci jego przyjaciela, aktora Riviera Phoenixa, Keanu Reeves stracił córkę. Jego ówczesna partnerka, Jennifer Syme urodziła martwą córeczkę w 8. miesiącu ciąży. Los nie oszczędzał Reeves’a. Wspomniana Jennifer tragicznie zmarła dwa lata później w wypadku samochodowym w wieku 28 lat.

John Travolta: Nagła śmierć syna na wakacjach

John Travolta i Kelly Preston byli jedną z najgorętszych par Hollywood, lecz w domowym zaciszu przeżywali prawdziwy dramat. Ich syn, Jet w tym roku skończyłby 30 lat, jednak na kilka miesięcy przed 16. urodzinami padł ofiarą wypadku, do którego doszło podczas rodzinnych wakacji. John Travolta w 2009 roku zabrał bliskich na wyspę Grand Bahama. Rodzinny wypoczynek został przerwany przez tragedię. Syn gwiazdora został znaleziony martwy w łazience po śmiertelnym ataku epilepsji. Tego dnia dostał ataku i uderzył głową o brzeg wanny, co doprowadziło do zgonu.

