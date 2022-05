"Krime Story. Love Story" na Netfliksie

11 maja, dokładanie trzy miesiące po kinowej premierze, na platformie Netflix pojawił się film "Krime Story. Love Story" . To produkcja twórców "Procederu", który powstała na podstawie książki Marcina "Kaliego" Gutkowskiego.

Historia przedstawiona w filmie inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. W obsadzie zobaczymy plejadę polskich aktorów i aktorek Główne role grają: Cezary Łukaszewicz i Wiktoria Gąsiewska . Partnerują im m.in. Małgorzata Kożuchowska , Michał Koterski , Agnieszka Więdłocha oraz Cezary Żak .

Kamila, w którą wciela się Wiktoria Gąsiewska, to dziewczyna z dobrego domu. Rodzice spełniają wszystkie jej zachcianki, ale nie wiedzą, jak naprawdę wygląda jej życie. Przyjaźni się z Magdą ( Klaudia Halejcio ) i Basią (Nicole Bogdanowicz). Wspólnie imprezują, nie stronią od używek, trzymają się z lokalnym półświatkiem.

Jedno z wyjść do klubu mogło zakończyć się dla niej tragicznie, gdyby nie to, że na jej drodze pojawił się Krime (Cezary Łukaszewicz). Szybko się w nim zakochuje. Mimo różnicy wieku, parę łączy silne uczucie, oboje tracą dla siebie głowę. Po czasie okazuje się, że Krime'a z ojcem Kamili łączy mroczna przeszłość. Miłość komplikuje wszystko i Krime będzie musiał wybrać, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

Nagie sceny Wiktorii Gąsiewskiej

W filmie "Krime Story. Love Story" można zobaczyć Wiktorię Gąsiewską w odważnych scenach. Młoda aktorka nie wstydziła się rozebrać przed kamerą. Pierwszą taką scenę zagrała w produkcji "W lesie dziś nie zaśnie nikt" (również dostępnym na Netfliksie) - pokazała wtedy nagi biust.

"W tym filmie nie ma scen stricte seksualnych, ale rzeczywiście pojawia się nagość. To zawsze jest trudne. Przed kamerą są dwie osoby, ale wokół jest mnóstwo innych ludzi. Wszyscy podeszli do tego z dużą uwagą, pokorą i serdecznością" - opowiadał o realizacji tej sceny Cezary Łukaszewicz.

"Pamiętam, że w którymś momencie reżyser ustalił z Wiktorią, że ona rozbierze się w jednym z ujęć. Mnie o tym nie poinformowano, więc gdy zaczęliśmy kręcić tę scenę, odwróciłem się i zawstydziłem, co widać w filmie [nagą Wiktorię Gąsiewską - red.]" - dodał aktor.



"Krime Story. Love Story" na Netfliksie już od 11 maja 2022 roku.



