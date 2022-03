Jak dotąd z Ukrainy uciekło milion ludzi. Zanim pierwszy ukraiński uchodźca przekroczył granicę, na całym świecie były już ponad 82 miliony ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Należy do nich ponad 6 milionów Syryjczyków, którzy są przesiedlani już od ponad dekady. I ponad milion Rohingjów z Myanmaru, którzy nie tylko są przymusowo wysiedlani, ale także są bezpaństwowcami. Dodajmy do tego prawie 48 milionów ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów przez konflikty i przemoc i często są przesiedlani na terenie własnych krajów - mowa o Jemenie, Somalii, Afganistanie, Etiopii i wielu innych miejscach

napisała Jolie.