Reżyser i były więzień polityczny Oleg Sencow dołączył do ukraińskich wojsk obrony terytorialnej. "Wygramy tę wojnę, bo nie mamy innego wyjścia. Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie całego świata" - mówił w nagraniu opublikowanym przez Euromaidan Press.





Teraz twórca, pisząc z Kijowa, prosto z frontu wojny z Rosją, wezwał do bojkotu rosyjskiego kina "we wszystkich wymiarach".

Oleg Sencow: Apel w sprawie bojkotu rosyjskiego kina

"W 2014 roku zostałem bezprawnie uwięziony w Rosji i skazany na 20 lat więzienia za walkę z reżimem Putina i aneksją Krymu. Wtedy cały przemysł filmowy stanął w mojej obronie. I jestem za to niezmiernie wdzięczny. Teraz proszę o wsparcie mojego kraju" - pisze reżyser.

"Dokładnie dwa tygodnie temu mój film, który kręciłem po wyjściu na wolność, został wydany w Ukrainie. Od tygodnia stoję w okopach jako uczestnik obrony terytorialnej Kijowa wchodzącej w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Życie zmieniło się w jednej chwili wraz ze zrzuceniem pierwszej bomby na terytorium Ukrainy. Wszystko, co wiedzieliśmy o inwazji Hitlera, znów stało się rzeczywistością" - podkreśla Oleg Sencow.

"Moja ojczyzna jest bezlitośnie ostrzeliwana z lądu, morza i powietrza. Rosyjskie bomby spadają na ukraińskie dzieci. Miliony siedzą w schronach przeciwbombowych. Miliony cierpią z powodu zimna i braku jedzenia. Mój kraj jest zrujnowany, ale nasz duch jest silny. Będziemy walczyć do naszego zwycięstwa" - zapewnia twórca.

"W tym celu potrzebujemy waszego wsparcia. Wsparcia intelektualistów i artystów, którzy sprzeciwiają się krwawemu reżimowi Putina. Ludzi, którzy cenią ludzkie życie ponad wszystko. Proszę o wsparcie bojkotu rosyjskiej kinematografii we wszystkich wymiarach, w tym współpracy filmowej: koprodukcji, dystrybucji i festiwali, zgodnie z prośbą Ukraińskiej Akademii Filmowej. Proszę o podpisanie petycji! " - apeluje.

"Razem zatrzymamy Putina" - podkreśla w zakończeniu odezwy.

