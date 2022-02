Blake Lively i Ryan Reynolds obiecują wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy

Wiadomości

Po ataku Rosji na Ukrainę z całego świata płyną głosy wsparcia dla Ukraińców. Gwiazdorska para postanowiła hojnie wspomóc zaatakowany naród. "Gdy wpłacisz pieniądze, my podarujemy ich tyle samo aż do miliona dolarów, podwajając w ten sposób kwotę wsparcia" - napisał na Twitterze Ryan Reynolds. Fundusze trafią do UNHCR, czyli Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, które działa przy ONZ.

Zdjęcie Ryan Reynolds i Blake Lively / Getty Images