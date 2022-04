Okazuje się, że wiele spośród znanych z czerwonego dywanu gwiazd ma powiązania z Polską. Niektóre mówią o tym otwarcie i z zainteresowaniem odkrywają swoje korzenie, inne nie przywiązują do kwestii pochodzenia dużej wagi.

Amerykańskie gwiazdy polskiego pochodzenia

Wśród znanych i lubianych aktorek Hollywood z łatwością można znaleźć takie, których przodkowie mieszkali w naszym kraju. Należą do nich m.in. Natalie Portman, Scarlett Johansson czy Lisa Kurdow.

Światową sławę zyskało również kilka pochodzących z Polski modelek (np. Emily Ratajkowski) a także gwiazdy muzyki (chociażby Matt Pokora, Danny Saucedo czy Eminem). Niektóre z nich doskonale znają historię naszego kraju i świetnie mówią po polsku!

Natalie Portman

Aktorka znana z niezapomnianych ról w "Leonie zawodowcu", "Gwiezdnych wojnach", "Czarnym łabędziu" czy "Jackie" ma polskie korzenie. Jej dziadkowie od strony ojca mieszkali w Rzeszowie. Natalie Portman odwiedziła Polskę w 2015 r. Była wtedy gościem organizowanych w Krakowie warsztatów audiowizualnych Sławomira Idziaka.

Zdjęcie Natalie Portman na premierze filmu "Pachinko" w Los Angeles w marcu 2022 r. / East News

Lisa Kudrow

Niezapomniana Phoebe z "Przyjaciół" również zalicza się do grona amerykańskich aktorek z polskimi korzeniami. Jak sama wspomniała w jednym z wywiadów, jej prababka zginęła w obozie zagłady w czasie II Wojny Światowej.

Podobno dalsza rodzina aktorki nadal mieszka w okolicy Trójmiasta. Lisa Kurdow kilka lat temu odbyła sentymentalną podróż po Polsce, by bliżej poznać swoją historię.

Zdjęcie Lisa Kurdow (w środku) na planie filmowym w 2000 r. / East News

Mia Wasikowska

Mia Wasikowska , odtwórczyni roli Alicji w Krainie Czarów nie tylko posiada polskie korzenie (co zdradza jej nazwisko), ale również w dzieciństwie przez pewien czas mieszkała w Szczecinie.

Obecnie okazjonalnie odwiedza Polskę i, jak sama mówi, czuje się z nią związana emocjonalnie. Podkreśla również, że z jej domu dbano o szerzenie polskiej kultury i uwielbiano rodzimą kinematografię, szczególnie filmy Krzysztofa Kieślowskiego.

Film Niebieski w moim domu oglądało się co najmniej raz w roku mówiła Mia Wasikowska w rozmowie z RMF Classic

Instagram Post

Christine Baranski

Tanya z kultowych musicali "Mamma Mia" oraz "Mamma Mia. Here we go again" nosi wyraźnie brzmiące po polsku nazwisko. Jej dziadkowie byli Polakami. Na dodatek tradycje aktorskie są w jej rodzinie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Okazuje się bowiem, że zarówno dziadek, jak i babcia Christine Baranski pracowali w jednym z polskich teatrów.

Instagram Post

Scarlett Johansson

Amerykańska aktorka nazywana muzą Woody’ego Allena, znana z takich produkcji jak "Wszystko gra", "Vicky Christina Barcelona", "Czarna Wdowa" czy "Historia małżeńska" pochodzi z żydowskiej rodziny. Jej dziadkowie wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych w czasie II Wojny Światowej, co uchroniło ich przed prześladowaniami. Dalsza rodzina aktorki, która zdecydowała się pozostać w Warszawie, nie przeżyła Holocaustu.

Scarlett Johansson w kilku wywiadach wspominała, że matka przywiązywała dużą wagę, by poznała historię Polski i nie zapomniała o swoich korzeniach.

Zdjęcie Scarlett Johansson na premierze filmu "Sing 2" w 2021 r. / East News

Yvonne Strahovski

Gwiazda znana m.in. z serialu "Opowieść podręcznej" jest córką Bożeny i Piotra Strzechowskich. Urodziła się na krótko po tym, jak jej rodzice wyemigrowali do Australii. Na zmianę nazwiska zdecydowała się za namową swojego agenta, po przeprowadzce do Hollywood.

Wideo youtube

Yvonne Strahovski podkreśla, że czuje się silnie związana z Polską, a co więcej, doskonale posługuje się naszym ojczystym językiem, co wiele razy udowadniała podczas wywiadów.

Zdjęcie Yvonne Strahovski na planie serialu "Opowieść podręcznej" w 2019 r. / East News

Gwyneth Paltrow

Aktorka, którą mieliśmy okazję oglądać m.in. w filmach z uniwersum Marvela również ma polskie korzenie. Jej pradziadek był krakowskim rabinem. Dziadkowie Gwyneth Paltrow - tak jak przodkowie wielu innych gwiazd - opuścili Polskę po wybuchu wojny.

Co ciekawe Paltrow to skrót od polskiego nazwiska Paltrowicz, które nosił jej dziadka od strony ojca.

Zdjęcie Gwyneth Paltrow w programie Jimmy Kimmel Live! w 2021 r. / East News

