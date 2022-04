"Sony nie wierzyło w ten film. Mówili, że dwóch czarnoskórych aktorów nie 'sprzeda' filmu za granicą. Nie wierzyli w to. Patrzyłem na 'Prawdziwe kłamstwa' Jamesa Camerona i zazdrościłem mu budżetu, bo mi dali tylko 9 milionów dolarów. Dosłownie chcieli mnie uciszyć, odciąć mi prąd. Tak grubiańsko zachowali się w stosunku do 'Bad Boys'. Na szczęście miałem doświadczenie pół tysiąca dni zdjęciowych na planach teledysków i reklamówek oraz pracy z najbardziej znanymi sportowcami na świecie. A w ten sposób uczysz się, jak radzić sobie z dup..." - wyznał reżyser w rozmowie z "Entertainment Weekly".



Jednym ze skutków tego, że Bay dysponował skromnym budżetem na nakręcenie filmu "Bad Boys" , było kultowe ujęcie kojarzone właśnie z tą produkcją. Mowa o pełnym obrocie kamery wokół postaci granych przez Willa Smitha i Martina Lawrence'a . Bay wpadł na jego pomysł zupełnie spontanicznie, podczas podróży samochodem razem z producentem filmu. "Wielu próbowało je później powtórzyć, ale wtedy było nowatorskie" - zauważa reżyser.

Bay jest zadowolony także z tego, że utarł nosa szefom Sony. "Nasz film dosłownie zmienił sytuację czarnoskórych aktorów. Był pierwszym takim filmem, który naprawdę dobrze sprzedał się na zagranicznych rynkach" - powiedział. Film "Bad Boys" w kinach na całym świecie zarobił 141 milionów dolarów i był pierwszym tak dużym sukcesem aktorskim Willa Smitha, który rok później zagrał w równie słynnym "Dniu Niepodległości" .

Pomimo sukcesu kasowego "Bad Boys", wcale nie było pewne, że Will Smith wystąpi w roli głównej w katastroficznym filmie Rolanda Emmericha . Jak zdradził sam reżyser, władze studia 20th Century Fox miały podobne obiekcje, co w przypadku "Bad Boys". Smith został pierwotnie odrzucony przez studio, które też obawiało się o to, że film z czarnoskórym aktorem w roli głównej nie ma szans na powodzenie. Oni też byli w błędzie. Film Emmericha zarobił na całym świecie 817 milionów dolarów.



