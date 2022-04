Oscarowa gala z 2004 roku kinomanom kojarzy się przede wszystkim z wielkim triumfem filmu "Władca Pierścieni: Powrót króla" , który zdobył aż 11 statuetek. Wśród laureatów znaleźli się wówczas także m.in. Sean Penn - uhonorowany za kreację w "Rzece tajemnic" , oraz Charlize Theron , która zdobyła uznanie Akademii za brawurową rolę we wstrząsającym dramacie "Monster" .



Reklama

Po ceremonii media rozpisywały się jednak nie tylko o dokonaniach zwycięzców, ale także o rzekomym romansie Scarlett Johansson i Benicio del Toro . Bulwarowa prasa z właściwą sobie egzaltacją donosiła wtedy, że tuż po ceremonii hollywoodzcy aktorzy przeżyli upojne chwile w windzie.

Pikanterii całej sprawie dodała wypowiedź samego del Toro, który zapytany przez dziennikarza magazynu "Esquire" o krążącą plotkę na temat igraszek z Johansson, dosyć mętnie się tłumaczył, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi. "Czy uprawiałem seks w windzie ze Scarlett Johansson po rozdaniu nagród? Cóż, jak by to powiedzieć... Nie wiem. Zostawmy to wyobraźni odbiorców. Nie promujmy tego. Jestem pewien, że takie rzeczy działy się wcześniej. I pewnie jeszcze się zdarzą" - stwierdził enigmatycznie gwiazdor "Sicario" .

Benicio del Toro: Licencja na zabijanie 1 / 10 Urodził się w Portoryko jako... Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez. Właściciel jednej z najbardziej zapadających w pamięć twarzy Hollywood, laureat Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA, 19 lutego 2017 roku skończył 50 lat. Źródło: East News Autor: Briquet-Hahn/ABACA udostępnij

Teraz do sprawy odniosła się Johansson. Goszcząc w podcaście "TheSkimm", dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka kategorycznie zaprzeczyła pogłoskom na temat zbliżenia, do jakiego doszło rzekomo między nią i del Toro. "Ta historia towarzyszyła mi przez dłuższy czas. Zawsze uważałam, że to oburzające i zwyczajnie absurdalne. Jestem osobą, która nosi w sobie lęk przed zdemaskowaniem, często boję się, że zostanę przyłapana na robieniu czegoś, czego robić nie powinnam. Dlatego ta plotka wydaje mi się tym bardziej abstrakcyjna" - zapewniła Johansson.



I dodała, że zdarzenie to nie mogło mieć miejsca z bardzo prostego powodu. "Szczerze mówiąc, robienie tego w windzie nigdy mnie nie pociągało. Cała skomplikowana logistyka i pośpiech wydają mi się odpychające" - przyznała gwiazda.

Scarlett Johansson: Wszystko gra 1 / 20 Uznawana jest za jedną z najseksowniejszych, a zarazem najzdolniejszych hollywoodzkich aktorek. Mimo że ma zaledwie trzydzieści lat, to w jej filmografii znajduje się już wiele wybitnych kreacji. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!