Aleksandra Domańska: Sztuka balansu

Aleksandra Domańska to z pewnością gwiazda, która nie "gwiazdorzy". Mimo popularności nie tworzy wokół siebie magicznej aury, a w mediach społecznościowych stara się pokazywać swoje naturalne oblicze, zachęcając do tego także inne kobiety. Co warto o niej wiedzieć?

Zdjęcie Aleksandra Domańska / Jacek Dominski /REPORTER / East News