Na razie nie wiadomo, w jaką postać w filmie "Fast X" wcieli się Ritchson.

Przypomnijmy, że kilka dni po tym, jak na planie "Fast X" padł pierwszy klaps, z reżyserii filmu zrezygnował Justin Lin , który był odpowiedzialny za poprzednią część "Szybkich i wściekłych", a także cztery wcześniejsze odsłony cyklu.

"Ze wsparciem studia Universal podjąłem trudną decyzję, by zrezygnować z reżyserowania 'Fast X', pozostając jednak jego producentem. Przez ponad 10 lat i pięć filmów udało nam się sfilmować najlepszych aktorów, najlepsze numery kaskaderskie i najlepsze pościgi samochodowe. Osobiście, jako dziecko azjatyckich imigrantów, jestem dumny z tego, że pomogłem zbudować jedną z najbardziej zróżnicowanych serii w historii kina. Zawsze będę wdzięczny wspaniałej obsadzie, ekipie i studiu za ich wsparcie oraz przyjęcie mnie do rodziny 'Szybkich i wściekłych' - napisał w oficjalnym oświadczeniu Lin.

Jego miejsce na reżyserskim stołku zajął Louis Leterrier ("Incredible Hulk", "Transporter", "Lupin").

Premiera filmu "Szybcy i wściekli 10" zaplanowana została na 19 maja 2023 roku.



"Fast X": Co wiemy o filmie?

Film "Fast X" opowiadać będzie o Dominiku Toretto (w tej roli Vin Diesel ) i jego powiększającej się z każdym filmem Rodzinie. Do swoich ról z poprzednich części serii powrócą: Tyrese Gibson , Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla Helen Mirren .

W filmie pojawi się również Charlize Theron . W roli groźnej kryminalistki o pseudonimie Cipher można ją było zobaczyć po raz pierwszy w filmie "Szybcy i wściekli 8" . Powtórzyła ją też w dziewiątej odsłonie serii, której zakończenie jasno dawało do zrozumienia, że z Cipher spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu.

Na ekranie zobaczymy też Sunga Kanga, który wciela się w postać Hana. Powrócił on w dziewiątej części serii po tym, jak grany przez niego bohater... zginął w filmie "Szybcy i wściekli 6" . Fani zareagowali na to w mediach społecznościowych akcją #Justice4Han. Nie spodobało im się to, że Han zginął z rąk postaci granej przez Jasona Stathama , której późnej zapomniano tę przewinę. Scenarzyści znaleźli sposób na przywrócenie Hana do serii.

W obsadzie "Fast X" zabraknie gwiazdora poprzednich części serii - Dwayne'a Johnsona , który zrezygnował z powodu trwającego od dłuższego czasu konfliktu z Vinem Dieselem. Tym razem wśród nowych twarzy będą Brie Larson , Jason Momoa i Daniela Melchior.

