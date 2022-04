20 kwietnia rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Fast X", którego premiera zaplanowana została na 19 maja przyszłego roku. Będzie to przedostatni film popularnej serii "Szybcy i wściekli" . Fani cyklu mogą jednak spać spokojnie, bo studio Universal planuje kontynuować realizację filmowych spin-offów kultowego cyklu.



Z funkcji reżysera "Fast X" właśnie zrezygnował Justin Lin , który nakręcił wcześniej pięć innych części serii: "Szybcy i wściekli: Tokio Drift" , "Szybko i wściekle" , "Szybcy i wściekli 5" , "Szybcy i wściekli 6" oraz "Szybcy i wściekli 9" . Ponadto w jego filmografii są m.in. " Star Trek: W nieznane" , "Kosmiczny mecz: Nowa era" i trzeci sezon serialu "Detektyw".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 9" [trailer 2] materiały prasowe

"Ze wsparciem studia Universal podjąłem trudną decyzję, by zrezygnować z reżyserowania 'Fast X', pozostając jednak jego producentem. Przez ponad 10 lat i pięć filmów udało nam się sfilmować najlepszych aktorów, najlepsze numery kaskaderskie i najlepsze pościgi samochodowe. Osobiście, jako dziecko azjatyckich imigrantów, jestem dumny z tego, że pomogłem zbudować jedną z najbardziej zróżnicowanych serii w historii kina. Zawsze będę wdzięczny wspaniałej obsadzie, ekipie i studiu za ich wsparcie oraz przyjęcie mnie do rodziny 'Szybkich i wściekłych' - napisał w oficjalnym oświadczeniu Lin.

Jeszcze kilka dni temu, na koniec pierwszego tygodnia zdjęć, Vin Diesel umieścił na Instagramie krótkie nagranie, na którym towarzyszy mu Justin Lin. "Czuję, że to początek epickiego końca" - wyznał na nim reżyser. Teraz internauci komentują, że na tym filmiku reżyser wygląda tak, jakby był zakładnikiem przetrzymywanym przez Diesela. I to właśnie trudny charakter aktora wskazywany jest jako powód decyzji Lina, choć trudno spodziewać się oficjalnego potwierdzenia takich przypuszczeń.

Jako że decyzja została podjęta już po rozpoczęciu zdjęć, projekt przejęła rezerwowa grupa reżyserów, a Universal pilnie szuka osoby, która praktycznie z dnia na dzień wejdzie na plan. Podobno są już kandydaci na miejsce Lina.



Film "Fast X" opowiadać będzie o Dominiku Toretto (w tej roli Vin Diesel ) i jego powiększającej się z każdym filmem Rodzinie. Do swoich ról z poprzednich części serii powrócą Tyrese Gibson , Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla Helen Mirren .



W filmie pojawi się również Charlize Theron . W roli groźnej kryminalistki o pseudonimie Cipher można ją było zobaczyć po raz pierwszy w filmie "Szybcy i wściekli 8" . Powtórzyła ją też w dziewiątej odsłonie serii, której zakończenie jasno dawało do zrozumienia, że z Cipher spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu.



Na ekranie zobaczymy też Sunga Kanga, który wciela się w postać Hana. Powrócił on w dziewiątej części serii po tym, jak grany przez niego bohater... zginął w filmie "Szybcy i wściekli 6" . Fani zareagowali na to w mediach społecznościowych akcją #Justice4Han. Nie spodobało im się to, że Han zginął z rąk postaci granej przez Jasona Stathama , której późnej zapomniano tę przewinę. Scenarzyści znaleźli sposób na przywrócenie Hana do serii.

W obsadzie "Fast X" zabraknie gwiazdora poprzednich części serii - Dwayne'a Johnsona , który zrezygnował z powodu trwającego od dłuższego czasu konfliktu z Vinem Dieselem. Tym razem wśród nowych twarzy będą Brie Larson , Jason Momoa i Daniela Melchior.

