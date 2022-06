Agnieszka Żulewska urodziła się 26 czerwca 1987 w Ozimku. W 2010 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

W roku 2013 otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Sztokholmie (Sveriges Kortfilmfestival) za rolę w produkcji "Pocałunek". Zagrała tam dwudziestoletnią Emilię, która budzi się w mieszkaniu obcej kobiety.

Rok później, dzięki występowi w produkcji "Lena i ja" została wyróżniona Nagrodą za odkrycie aktorskie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i film".

W 2016 roku została laureatką Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rok 2015.

Zdjęcie Agnieszka Żulewska / Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM

Od 2016 występuje w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Współpracowała także z Teatrem im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem im. Konieczki w Bydgoszczy oraz z teatrami warszawskimi: 6.Piętro, Komuna//Warszawa, Wielkim, Polonia.

Agnieszka Żulewska nie boi się kontrowersyjnych ról

Agnieszka Żulewska słynie z odważnych ról w kontrowersyjnych produkcjach. Od samego początku kariery nie boi się podejmować ryzyka, a każdy jej występ odbił się szerokim echem.

Na dużym ekranie zadebiutowała w 2011 roku rolą Łucji w szokującym filmie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami - " W imieniu diabła ". To historia żeńskiego zakonu, prowadzonego przez Matkę Przełożoną, która próbuje chronić przed grzesznym, zepsutym światem.

Rok później Agnieszka Żulewska pojawiła się w irlandzko-polskiej produkcji " Sanctuary ", gdzie zagrała córkę głównego bohatera. W tym samym roku wystąpiła w głośnym filmie Katarzyny Rosłaniec o 17-latce, która zostaje matką zatytułowanym " Bejbi blues ".

W 2015 roku otrzymała szansę zagrani głównej roli w dramacie " Chemia ". Była to zdecydowanie przełomowa rola w karierze aktorki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Żulewska o filmie "Chemia" materiały dystrybutora

W kolejnych latach aktorka chętnie zapraszana była do współpracy przy różnych projektach, głównie sensacyjnych i dramatycznych, także dla serwisów streamingowych. Zagrała, między innymi, w: "Konwoju", "Rojście", "1983" i "Żmijowisku". W 2018 roku pojawiła się w ekranizacji powieści Jakuba Żulczyka wyprodukowanej przez HBO "Ślepnąc od świateł".

Ostatnie lata były bardzo pracowite dla Agnieszki Żulewskiej. Zagrała w dwóch kinowych produkcjach: " Ostatnim komersie " i " Erotica 2022 ". W tym pierwszym wcieliła się w postać Gośki, kobiety, która uwodzi dużo młodszego sąsiada.

Agnieszka Żulewska w filmie "Chemia"

Rola Agnieszki Żulewskiej w filmie "Chemia" z pewnością zapisała się w pamięci widzów na długo. Aktorka ścięła włosy, schudła, a przede wszystkim tej roli oddała kawałek siebie. "Chemia" opowiada historię Magdaleny Prokopowicz, założycielki Fundacji Rak’n’Roll.

Zdjęcie Agnieszka Żulewska i Tomasz Schuchardt w filmie "Chemia" (materiały dystrybutora) / materiały prasowe

Magdalena Prokopowicz zachorowała na raka w wieku 27 lat. Decyzję o stworzeniu Fundacji Rak’n’Roll w 2009 roku podjęła, gdy po przebyciu chemioterapii w czasie ciąży, urodziła synka Leosia. Przegrała jednak walkę z chorobą. Zmarła w czerwcu 2012 roku.

"Chemia" jest opowieścią o uczuciu silniejszym niż strach, o miłości totalnej, która pozwala przetrwać najtrudniejsze wydarzenia.

"To się zaczyna od takiej bardzo silnej fascynacji. Wiesz że musisz poznać tego człowieka, że jest w nim coś, co musisz odkryć i to chyba nazywamy miłością od pierwszego wejrzenia" - zwierza się Agnieszka Żulewska.

Zdjęcie Agnieszka Żulewska i Tomasz Schuchardt w filmie "Chemia" (materiały dystrybutora) / materiały prasowe

"Na początku zazwyczaj miłość jest frywolna, wspaniała i pełna żartu. Między ludźmi jest wtedy ogromna chemia - silny zapach, stymulacja. To jest niesamowite. Ale oczywiście później miłość się zmienia, ma swoje różne etapy" - dodaje aktorka.

Rola Agnieszki Żulewskiej złapała za serce nie tylko widzów, ale także krytyków. Razem z Tomaszem Schuchardtem stworzyli ekranową parę, która na zawsze zapisała się na kartach historii polskiej kinematografii. Widzowie zobaczyli aktorkę z zupełnie innej strony, a także jej wszechstronny talent aktorski.

Agnieszka Żulewska w roli prostytutki

Po "Chemii" powróciła do grania kontrowersyjnych postaci, nie bojąc się seksualizacji i nagości. W serialu "Rojst" wcieliła się w prostytutkę Nadię, a to spotkało się z hejtem ze strony widzów. Jej postać, mimo, że pojawia się na krótko, jest charakterystycznym punktem pierwszego sezonu serialu.

"Chyba już wszyscy zdążyliśmy nauczyć się, na jakich zasadach to działa. Nie należy przejmować się - często anonimowym - kimś, kto ma w sobie energię do tego, żeby wylewać na kogoś wiadra pomyj. Jest to niepotrzebna strata naszej energii" - mówiła wtedy o hejcie.

Aktorka podkreśliła, że znaczące rzeczy mówią nam ważne dla nas osoby i to ich należy słuchać.

Zdjęcie Agnieszka Żulewska w serialu "Rojst" / Showmax / materiały prasowe

"Natomiast cała reszta ma prawo mówić i pisać, co chce, natomiast nie należy się tym zupełnie przejmować, a tym bardziej tego czytać" - radzi Żulewska.

Jeśli chodzi o postać Nadii w "Rojście", to aktorka nie musiała się specjalnie przygotowywać do roli, aby poznać środowisko pracy kobiet zarabiających na życie ciałem.

"Postać była rozpisana na tyle delikatnie, że nie musiałam przenikać mrocznego półświatka związanego z prostytucją. Poza tym cały klimat, to jak wyglądaliśmy, jak zostaliśmy ucharakteryzowani to już bardzo dużo daje aktorowi - sam ubiór sprawia, że człowiek inaczej się zachowuje, inaczej chodzi" - przyznała.

Agnieszka Żulewska: Życie prywatne

Na próżno szukać informacji o życiu prywatnym Agnieszki Żulewskiej. Kobieta bardzo dba o swoją prywatność, rzadko pozuje na ściance. W wywiadach odpowiada tylko na pytania dotyczące jej życia zawodowego i związanych z nim aspektów - aktualnych premier i planowanych projektów.

Aktorka nie prowadzi Instagrama, ogranicza się do profilu na Facebooku. Krążą pogłoski, że Żulewska jest w związku, lecz nigdy nie pokazała się publicznie z partnerem.

Instagram Post

26 sierpnia do kin wchodzi najnowszy film z jej udziałem - "Cicha ziemia", w którym pojawiła się w roli głównej u boku Dobromira Dymeckiego.

Wideo youtube

