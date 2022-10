Florence Pugh to brytyjska aktorka znana z takich hitów kinowych jak "Małe kobietki" , "Czarna Wdowa" czy "Lady M." . Gwiazda interesuję się modą i kocha z nią eksperymentować. Na wielkich wydarzeniach często pokazuje się w stylizacjach, obok których ciężko przejść obojętnie. Celebrytka nie boi się ubrać odważnych, skąpych i dość kontrowersyjnych stroi.

Florence Pugh pokazała piersi. Znowu!

Filmowa gwiazda wybrała się ostatnio na Tydzień Mody do Paryża, gdzie mocno przykuła uwagę paparazzi. Florence po raz kolejny postawiła na widoczną i mocną stylizację. Ubrała prześwitujący komplet zdobiony cekinowymi wzorkami. U góry aktorka miała założony bardzo krótki top, który mocno eksponował jej piersi oraz odkrywał część brzucha. 26-latka nie miała pod nim stanika. Natomiast dolna część jej stroju składała się z równie zdobionych, lecz prześwitujących spodni.

To nie jedyny raz kiedy aktorka zadziwiła swoich fanów. Kilka miesięcy wcześniej na jednym z pokazów mody organizowanych w Rzymie również ubrała dość kontrowersyjną stylizację. Gwiazda postawiła na różową, w całości prześwitującą sukienkę. Florence nie ubrała pod nią stanika, przez co jej sutki były bardzo widoczne. Wywołało to niemałe poruszenie w internecie.

Florence Pugh nie ma litości dla krytyków

Aktorka nie zamierza siedzieć cicho i aktywnie zabiera głos w mediach na temat ciałopozytywności. Swoimi kreacjami chce przełamać tabu oraz sprzeciwić się osobom, mówiącym co powinny nosić kobiety, a czego już nie. Pragnie, aby każdy akceptował swoje ciało, takim jakie jest. Wynika to z faktu, że sama jako nastolatka zmagała się z dużymi problemami. Uważała swój wygląd za wadliwy.

Pugh zaznacza, że wielokrotnie spotkała się z falą krytyki, która bezpośrednio uderzała w jej odważne stylizacje. Co ciekawe w znacznej większości hejterami byli mężczyźni. Używali przy tym często wulgarnych zwrotów. Aktorka napisała o tym w mediach społecznościowych.



"To nie pierwszy i z pewnością nie ostatni raz, kiedy kobieta słyszy, co jest z nią nie tak od tłumu nieznajomych. Panowie, niepokojące jest, jak wulgarni potrafią być niektórzy z was. Na szczęście pogodziłam się z zawiłościami mojego ciała, które czynią mnie mną. Jestem szczęśliwa ze wszystkimi 'wadami', na które nie mogłam patrzeć, gdy miałam 14 lat. Tak wielu z was chciało agresywnie dać mi znać, jak bardzo jesteście rozczarowani moimi 'małymi cyckami' albo jak bardzo powinnam się wstydzić tego, że chodzę z 'tak płaską klatką piersiową'. Żyję w swoim ciele przez długi czas. Jestem w pełni świadoma rozmiaru moich piersi i nie boję się ich" - napisała gwiazda.

I dodała: "Interesujące jest to, jak łatwo jest mężczyznom całkowicie zniszczyć ciało kobiety, publicznie, z dumą, tak żeby wszyscy to zobaczyli. Robicie to także w służbowych mailach z nazwami waszych stanowisk w stopce?".



"Zastanawiam się, dlaczego tak boicie się cycków? Małych? Dużych? Lewego? Prawego? To tak bardzo przerażające? Co się stało, że tak rozczarowuje was wielkość moich piersi i ciała? Jestem wdzięczna, że dorastałam w rodzinie bardzo silnych oraz krągłych kobiet. Zostaliśmy wychowani, by czerpać siłę z fałd. 'Pie... to' - mówię, gdy ktoś oczekuje, że zmienię swoje ciało, by pasowało do jego wyobrażenia o tym, co jest seksowne. To zawsze była moja misja w tej branży. Dlatego założyłam tę sukienkę" - przekonywała, gdy zaatakowano ją po pokazie domu mody Valentino w Rzymie.

"Jeśli w 2022 r. będzie ci tak łatwo krzywdzić kobiety publicznie, to znaczy, że nic o tym nie wiesz. Dorośnij. Szanuj ludzi. Szanuj ciało. Szanuj wszystkie kobiety. To bardzo ułatwia życie, obiecuję. A wszystko za sprawą dwóch ślicznych sutków" - podsumowała Pugh.