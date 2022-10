Na początku 2022 roku premierę miała "Śmierć na Nilu" , drugi film, w którym oglądaliśmy Kennetha Branagha z sumiastymi wąsami Herkulesa Poirota. W postać stworzonego przez Agathę Christie detektywa aktor wcielił się już pięć lat wcześniej w wyreżyserowanym przez siebie "Morderstwie w Orient Expressie" .



Wideo "Śmierć na Nilu" [trailer 2]

"Miałem poczucie, że te dwie role wykonywane przez tę samą osobę doskonale do siebie przystają, gdyż zasadniczo postrzegam Poirota jako reżysera. W filmie to on prowadzi bohaterów i tak jak reżyser używa intuicji, próbując ich rozszyfrować i precyzyjnie dostosować atmosferę do poszczególnych przesłuchań" - tłumaczył Branagh, dlaczego reżyseria i zagranie postaci Poirota były dla niego naturalnym wyborem.

Już od jakiegoś czasu było pewne, że aktor po raz trzeci wcieli się w belgijskiego detektywa. On także ponownie stanie za kamerą. Za tekst odpowiada scenarzysta "Śmierci na Nilu", Michael Green.

Szef wytwórni 20th Century Studios zapowiedział, że trzeci film będzie różnił się od dwóch poprzednich. Tym razem akcja produkcji będzie rozgrywać się w Wenecji po II wojnie światowej. Także Poirot będzie starszy niż w poprzednich częściach.



"A Haunting in Venice": O czym opowie film? Plejada gwiazd w obsadzie

Zdjęcia do produkcji zatytułowanej "A Haunting in Venice" mają się rozpocząć 31 października. Jest to o tyle znaczące, że scenariusz jest inspirowany powieścią Agathy Christie zatytułowaną "Wigilia Wszystkich Świętych". Książka rozpoczynała się podczas przyjęcia dla dzieci z okazji święta Halloween, na którym zostaje popełnione morderstwo. Jego ofiarą pada nastoletnia dziewczyna. Jedyną wskazówką jest to, że dziewczyna wcześniej głośno chwaliła się, że była świadkiem morderstwa.

Detektyw Herkules Poirot jest już na emeryturze, którą spędza w Wenecji. Pewnego wieczoru wybiera się na bal lokalnej socjety organizowany w starej i podobno nawiedzonej posiadłości. W trakcie jego pobytu dochodzi do morderstwa. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? - tak z kolei brzmi krótki opis powstającego filmu.

Wcielającego się w belgijskiego detektywa Branagha, podobnie jak przy okazji dwóch poprzednich filmów, wspomoże plejada gwiazd. W "A Haunting in Venice" zobaczymy znanych reżyserowi z jego ostatniego filmu "Belfast" Jamiego Dornana i Jude'a Hilla , a także Tinę Fey , Michelle Yeoh i Kelly Reilly . W obsadzie znaleźli się również: Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin , Ali Khan i Riccardo Scamarico .