Tomasz Kot: Wzruszający wpis na Instagramie

Tomasz Kot ma na swym koncie wiele wspaniałych ról. Widzowie znają go z takich produkcji, jak "Bogowie", "Zimna wojna", "Skazany na bluesa" czy "Niania". Obecnie aktor pracuje nad nową ekranizacją "Akademii Pana Kleksa", gdzie ma się wcielić w rolę tytułowego nauczyciela.

Niedawno na swoim Instagramie Kot opublikował zdjęcie sprzed wielu lat i opisał historię, jaka się z nim wiąże.

"Chciałem się podzielić historią, która bardzo mnie porusza. Na początku tego wieku miałem wielką przyjemność bycia częścią kabaretu 'Kuzyni'. Szefem był Andrzej Talkowski (to ten większy w żółtej koszuli), razem z nami grał kilkuletni Olek Talkowski (ten mniejszy w żółtej koszuli). Kiedy przeniosłem się do Wawy, graliśmy coraz rzadziej, aż w końcu kontakt zrobił się sporadyczny - życie!" - czytamy.

Okazało się, że drogi Tomasza Kota oraz młodszego od niego Olka skrzyżowały się po latach jeszcze raz.

"Kilkanaście lat później Olek dostał się do krakowskiej szkoły teatralnej, a kiedy ją kończył, zadzwonił do mnie. Usłyszałem męski głos i propozycję spotkania, gdyż autor głosu postanowił zrobić pierwszą w historii rapowaną pracę magisterską i na temat wybrał moją twórczość, o ile pracę aktorka można nazwać twórczością. Zrobił to i to z przytupem. Na PPA, czyli Przeglądzie Piosenki Aktorskiej wygrał Nurt off oraz nagrodę publiczności. Szczęka mi opadła i coś w środku się poruszyło. Niezwykłe utalentowany facet!" - dodał Kot na Instagramie.



Aleksander Talkowski: Kim jest?

Aleksander Talkowski urodził się w 1993 roku. To student krakowskiej PWST. Laureat Grand PriX Paka 2000, Studenckiego Festiwalu Piosenki 2013 czy Korowodu 2013. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Związany z Teatrem STU w Krakowie. Grał też w kilku znanych produkcjach m.in. "Bożym Ciele", "Sexify", "Na chwilę, na zawsze", czy "Osiecka".

W 2020 roku stworzył rozprawę "Rap magister feat. Tomasz Kot". Talkowski chciał, żeby obrona pracy wiązała się z koncertem, ale przeszkodziła mu pandemia. Obrona odbyła się przez internet. Podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zaprezentował swój utwór na scenie.

