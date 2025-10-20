32. MFF Etiuda&Anima. Znamy zwycięzców krakowskiego festiwalu

Werdykt Jury Konkursu Etiuda

Jury Konkursu Etiuda w składzie Per Fikse (Norwegia), Mikel Garrido Linares (Hiszpania) i Tomasz Jurkiewicz (Polska). Postanowiło przyznać następujące nagrody.

Grand Prix Złoty Dinozaur oraz 5 000 złotych

"Rodzinna niedziela"

reż. Gerardo del Razo, Centro de Capacitacion Cinematografica, Meksyk 2025

Nakreślona jednym mistrzowskim ujęciem, ta pełna napięcia podróż pokazuje, że gdy władza jest słaba i bezużyteczna, jedynym rozwiązaniem dla zwykłych ludzi jest rewolucja. To jeden z tych rzadkich i niezwykłych momentów, gdy forma filmowa idealnie współgra z treścią.

Grand Prix Złoty Dinozaur oraz 5 000 złotych

"Potęga wizerunku"

reż. Ido Gotlib, Filmuniversitat Babelsberg Konrad Wolf, Niemcy 2024

Za stworzenie sugestywnej wizji, pełnej samotności doświadczanej w świecie, w którym Narcyz jest bogiem, a prawda nigdy nie zostaje naprawdę poznana. Tak jak w operze, opowieść podkreśla wszechwiedzący chór.

Brązowy Dinozaur oraz 2 000 złotych

"Chłodno"

reż. Lena Jaworska, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Polska 2025

Za precyzyjną reżyserię, która – bez cienia sentymentalizmu – przekonuje, że spotkanie z obcokrajowcem może uczynić nas lepszymi ludźmi.

Honorowe Wyróżnienia

"Skóra na skórze"

reż. Simon Schneckenburger, Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy 2025

Za niepohamowaną zdolność kształtowania doświadczenia filmowego, zmysłowego i głęboko ludzkiego.

"Tytuł się jeszcze przyśni"

reż. Klaudia Fortuniak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Polska 2025

Dla filmu zapraszającego nas do świata, w którym splatają się beztroska, tęsknota i absurd.

Specjalny Złoty Dinozaur dla najlepszej szkoły filmowej

Jury konkursu Etiuda postanowiło, że Specjalnym Złotym Dinozaurem zostanie nagrodzona Łódzka Szkoła Filmowa.

Łódzka Szkoła Filmowa wyróżniała się odważnymi i przemyślanymi filmami krótkometrażowymi, łączącymi oryginalność narracji, świadomość historyczną i silne poczucie tożsamości artystycznej.

Werdykt Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Jury w składzie Magdalena Nowaczyk (Polska) i Aitor Fernández (Hiszpania) postanowiło przyznać nagrodę Don Quixot filmowi:

"Chłodno"

reż. Lena Jaworska, Polska, 2025

Historia o tym, że jesteśmy ludźmi i musimy nimi pozostać. Za wrażliwość w połączeniu tematów moralnych dylematów, empatii i samotności w obliczu cierpienia. Za przejmującą opowieść o człowieczeństwie, które potrafi przetrwać mimo strachu i granic.

Wyróżnienie honorowe przyznano filmowi:

"Nibylandex"

reż. Agata Kapuścińska, Polska, 2025

Za odważne i poruszające pokazanie, jak miłość potrafi prowadzić do ograniczeń w życiu. Za subtelne i zabawne zobrazowanie, że dobre intencje nie zawsze dają wolność, a bliskość może stać się pułapką. Kolor, który pozostaje w widzu, zmusza do refleksji nad granicami ludzkich granic. Za zabawę formą i niekonwencjonalną podróż.

Werdykt Jury Studenckiego

Jury w składzie Oskar Kowalski, Daniel Kopeć i Piotr Szewczyk postanowiło przyznać nagrodę filmowi:

"Skóra na skórze"

reż. Simon Schneckenburger, Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy 2025

Nagroda Publiczności

Widzowie 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film:

"Ci, którzy odeszli"

reż. Jonathan Brunner, Laura Hornberger, Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy 2025

Werdykt Konkursu Anima

Jury w składzie Peter Lord (Wielka Brytania), Marcin Podolec (Polska) i Lea Vidakovic (Serbia) postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Złoty Jabberwocky

"Autokar"

reż. Sylwia Szkiłądź, Belgia, Francja 2025

Za wyjątkowe i subtelne połączenie baśni z szorstkimi realiami życia imigrantów. Jury pisze to oświadczenie niebieskim ołówkiem z oczkami.

Srebrny Jabberwocky

"Psie ucho"

reż. Péter Vácz, Węgry 2025

Brązowy Jabberwocky

"Hurikan"

reż. Jan Saska, Czechy, Francja, Słowacja, Bośnia i Hercegowina 2024

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej festiwalu

"Detlev"

reż. Ferdinand Ehrhardt, Niemcy 2024

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji polskiej

"Basen albo śmierć złotej rybki"

reż. Daria Kopiec, Polska 2025

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej szkoły animacji

Tama Art. University, Tokio, Japonia

Jurorzy postanowili przyznać także swoje indywidualne wyróżnienia.

Wyróżnienie Petera Lorda

"Desi Oon"

reż. Suresh Eriyat, Indie 2025

Wyróżnienie Lei Vidakovic

"Pożegnalne fale"

reż. Ruihan Yang, Chiny, Japonia 2025

Wyróżnienie Marcina Podolca

"Ludzkość"

reż. Tereza Kovandová, Czechy 2024

Werdykt Jury Studenckiego

Jury w składzie Maria Michalska, Barbara Szczerbanowska i Karolina Zdunek postanowiło przyznać nagrodę filmowi:

"Detlev"

reż. Ferdinand Ehrhardt, Niemcy 2024

Za stworzenie ody do mikrofali, z czułością traktującej o zmarzniętej męskości oraz za poruszenie w humorystyczny sposób tematu depresji pracowników fizycznych.

Nagroda Publiczności

Widzowie 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film:

"Psie ucho"

reż. Péter Vácz, Węgry 2025

Werdykt Jury Konkursu Anima 60’+

Jury w składzie Nuno Beato (Portugalia), Radostina Neykova (Bułgaria) i Stefano Sasso (Włochy) na posiedzeniu w dniu 17 października 2025 roku, po obejrzeniu 5 filmów, postanowiło przyznać Grand Prix filmowi:

"Łódź w ogrodzie"

reż. Jean-François Laguionie, Luksemburg, Francja 2024

Poetycki film z konsekwentną narracją, który wciąga nas w znajomą atmosferę. Uniwersum czasowe, które pozwala zanurzyć się w oceanie emocji w obliczu budowania silnej relacji i to w kształcie statku.

Werdykt Jury Studenckiego

Jury w składzie Szymon Białobrzeski, Julia Wiereńko i Anna Zielińska postanowiło przyznać nagrodę filmowi:

"Flow"

reż. Gints Zilbalodis, Francja, Łotwa, Belgia 2024

Za powódź – zarówno tę wypływającą z ekranu, jak i z naszych oczu. "Flow", wykorzystując biblijne archetypy, wplata widza w świat, w którym ekologiczna katastrofa zazębia się z wizualnym wyczuleniem na piękno. A to wszystko w ramach śmiesznego budżetu i kilku znakomicie zanimowanych zwierzątek, które subtelnie przypominają nam o milusińskich obdrapujących nasze kanapy, kiedy wygodnie rozsiadamy się w kinowym fotelu. "Płynnie" przechodząc do podsumowania: ta nagroda to nie tylko wybór, ale również nieziemska przyjemność i nadzieja na nowe rozdanie w kinowym mainstreamie.