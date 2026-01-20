"High School Musical" - światowy fenomen 2006 roku

Mimo że wszystkie działania ogromnej wytwórni Disneya mają na celu przyciągnięcie jak największej widowni, gdy 20 stycznia 2006 roku wyemitowano pierwszy film telewizyjny z serii "High School Musical", nikt nie spodziewał się, że osiągnie tak wielki sukces.

Pierwsza odsłona muzycznych filmów o nastolatkach uczęszczających do East High zgromadziła w Stanach Zjednoczonych aż 7,7 mln widzów! Ten wynik okazał się nowym rekordem kanału Disney Channel. Dzikie Koty (tak brzmiało przezwisko ekranowej drużyny koszykówki i uczniów East High) porwały tłumy, a popkultura, w której dorastały w tamtym czasie nastolatki, już nigdy nie była taka sama. Rodzice kupowali dzieciom gadżety związane z filmem, a porywająca ścieżka dźwiękowa, którą można było usłyszeć na każdym kroku, sprzedała się w prawie 4 mln kopii!

O czym jest wielki przebój Disneya?

"High School Musical" przez wielu jest uznawane za współczesną wersję historii Romea i Julii. Główni bohaterowie - Troy Bolton i Gabriella Montez - spotykają się podczas przyjęcia sylwestrowego, gdzie śpiewają wspólnie karaoke. Kapitan szkolnej drużyny koszykówki jest oczarowany nowo poznaną koleżanką i wpada w zachwyt, gdy okazuje się, że piekielnie inteligentna Gabriella została nową uczennicą jego szkoły. Ich relacji pomoże też fakt, że oboje zgłaszają się na przesłuchania do szkolnego przedstawienia, łamiąc dotychczasowe "zasady" szkolne, że mogą w nich występować jedynie uczniowie na co dzień interesujący się sztuką.

Obsada "High School Musical" David Livingston Getty Images

Film stał się światowym fenomenem i w 2007 roku doczekał się kolejnej odsłony telewizyjnej. W 2008 roku, Disney zachęcony zgromadzoną publicznością, zdecydował się nagrać trzecią część sagi i zaprezentować ją w kinach. "High School Musical" stał się tym samym pierwszym filmem Disney Channel Original Movie mającym kontynuację kinową. Również ikoniczna postać Sharpay Evans, grana przez Ashley Tisdale, doczekała się swoich indywidualnych filmów.

W 2019 roku zrealizowano również serial z uniwersum, by zainteresować Dzikimi Kotami nowe pokolenie widzów. "High School Musical: Serial" doczekał się 4 sezonów i był trampoliną do sławy m.in. dla Olivii Rodrigo czy Joshuy Bassetta.

Vanessa Hudgens i Zac Efron - gwiazdy disneyowskiego musicalu

Warto przypomnieć, że w oryginalnej serii filmowej główne role odegrali Zac Efron i Vanessa Hudgens. Na ekranie partnerowali im m.in. Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Monique Coleman, Bart Johnson, Alyson Reed, Olesya Rulin, Chris Warren i Ryne Sanborn.

Zobacz też: Narcyz i megaloman? Aktorski popis hollywoodzkiego gwiazdora. Będą Oscary!