Jeżeli uważacie, że tenis stołowy nie ma filmowego potencjału, zobaczcie którąś z dwóch produkcji - "Forresta Gumpa" albo "Wielkiego Marty'ego". A najlepiej obie. Bo choć w jednym i drugim zmagania przy pingpongowym stole są pretekstem do snucia znaczniej szerszej opowieści, magnetyzm przebijanej białej piłeczki sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok. Podobnie jak od Timothy'ego Chalameta, który na zmianę posyła fantazyjne zagrania i efektowne, często bezczelne bon moty.

"Wielki Marty": narcyz, manipulator, megaloman? Aktorski popis Chalameta

Amerykański aktor wciela się w postać Marty'ego Mausera, utalentowanego pingpongisty, który marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata do Tokio. Chce udowodnić swoją dominację w tym sporcie, ale przede wszystkim wziąć rewanż na zawodniku z Japonii, który upokorzył go w jednym z poprzednich turniejów, stając się tym samym bohaterem w swojej ojczyźnie. Marty z kolei jest definicją antybohatera. Narcyz, manipulator, megaloman, ktoś, kto nie cofnie się przed niczym, byle tylko było tak, jak uroił sobie w głowie. Jednak w jakiś dziwny sposób kibicujemy mu w tej wciągającej awanturniczej historii.

Dzieje się tak w równej mierze za sprawą świetnego scenariusza autorstwa Josha Safdiego oraz Ronalda Bronsteina, jak i samego Chalameta. To kolejny aktorski popis tego najgorętszego obecnie hollywoodzkiego nazwiska i dowód jego artystycznej wszechstronności. Gdybym miał jednak wybrać, do jakich ról stworzony został Chalamet, to powiedziałbym, że właśnie do takich, jak w "Wielkim Martym". A zatem bohatera będącego w ciągłym ruchu, charyzmatycznego ekscentryka, który przyciąga kłopoty, ale za każdym razem w jakiś pokrętny sposób udaje mu się z nich wykaraskać. A wszystko to w anturażu zadymionego, jazzowego Nowego Jorku lat 50., przedstawionego tutaj z dużą dbałością o szczegół.

Energia, szybkie tempo, dynamiczny montaż i świetna, eklektyczna ścieżka dźwiękowa

"Wielki Marty" jest samodzielnym reżyserskim debiutem Josha Safdie, połowy artystycznego i rodzinnego duetu, znanego w branży od dobrej dekady jako bracia Safdie. O tym, że praca na własny rachunek wcale nie musi być dobrym pomysłem przekonali się nie tak dawno bracia Coen. Na szczęście w przypadku ich młodszych kolegów sytuacja ma się zgoła inaczej. Przed kilkoma miesiącami Benny Safdie zadebiutował filmem "Smashing Machine" z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej. Co ciekawe, zarówno Benny, jak i Josh zbudowali swoje historie wokół sportowych dyscyplin, będących punktem wyjścia dla opowieści o chorej ambicji, nieumiejętności poradzenia sobie z porażką, presji czy potrzebie udowodnienia swojej wartości.

"Wielki Marty" jest w moim odczuciu dużo bardziej "naładowany" treścią i działa na wielu poziomach. Niektórzy, w tym ja, będą to postrzegali jako siłę filmu Josha Safdie, inni z kolei mogą widzieć w tym przesadę, co wpłynie zapewne na doświadczenie odbiorcze. Tym, co imponuje mi w filmach obu braci, ale zwłaszcza w "Wielkim Martym", jest fakt, że nie zrezygnowali oni z obranej wcześniej ścieżki, którą znamy z "Good Time", a przede wszystkim ze znakomitych "Nieoszlifowanych diamentów". Energia, szybkie tempo, dynamiczny montaż i świetna, eklektyczna ścieżka dźwiękowa, w której jest miejsce zarówno na klasyk Alphaville "Forever Young", jak i bardziej agresywną elektronikę. "Wielki Marty" to potężna, energetyczna bomba.

9/10

"Wielki Marty" (Marty Supreme), reż. Josh Safdie, USA 2026, dystrybutor: Monolith Films, premiera kinowa: 30 stycznia 2026 roku.

