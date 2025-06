18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie zakończony. Co teraz? Rozwój i nowa energia

18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: imponujący program

Tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej otworzyła specjalna projekcja "Rękopisu znalezionego w Saragossie" z muzyką na żywo, przygotowana z okazji stulecia urodzin Wojciecha Jerzego Hasa. Publiczność wzięła również udział w pokazie "La La Land in Concert" w Tauron Arenie oraz w międzynarodowej gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W trakcie wydarzenia nagrodę akademii Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2024 otrzymał Mikołaj Trzaska za muzykę do filmu "Kos" , a nagrodę publiczności - Paweł Lucewicz za kompozycje do "Napadu" .

Reklama

Nagrodami Kilara, które przyznawane są wybitnym kompozytorom za całokształt twórczości, uhonorowano Gabriela Yareda i Gustavo Santaolallę. Wręczono ponadto statuetki FMF Ambassador - dotychczasowemu dyrektorowi Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Adamowi Balasowi, FMF Young Talent Award - Mikołajowi Gąsiewskiemu, a także, po raz pierwszy, Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka MARZYCIEL - Fryderykowi Lutyńskiemu. Festiwal zakończył się klimatycznym koncertem Cinematic Piano Aleksandra Dębicza.

Zdjęcie FMF 2025: pokaz filmu "La La Land" / Robert Słuszniak / materiały prasowe

Wraz z końcem osiemnastej edycji Robert Piaskowski ustąpił z funkcji dyrektora artystycznego FMF. Kierownictwo przejmuje doświadczona menedżerka kultury Agata Grabowiecka.

"To moment, do którego przygotowywałem się od dłuższego czasu. FMF osiągnął pełnoletniość, stworzył silną markę i zyskał globalną rozpoznawalność. Teraz nadchodzi czas na zmianę. Dla mnie naturalne było powierzenie festiwalu komuś, kto doskonale rozumie środowisko, jakie wokół niego powstało i potrafi się nim zaopiekować. Dlatego, za zgodą władz miasta i KBF, przekażę stery FMF doświadczonej menedżerce kultury, która od lat współtworzyła ten sukces. Agata Grabowiecka posiada nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale również szacunek oraz zaufanie międzynarodowej branży, co czyni tę zmianę naturalną i zabezpiecza przyszłość wydarzenia" - podkreśla Robert Piaskowski.

FMF: Robert Piaskowski i osiągnięcia 18 lat

Pod kierownictwem Roberta Piaskowskiego festiwal nawiązał współpracę z czołowymi kompozytorami muzyki filmowej z całego świata - gośćmi FMF byli m.in. Elliot Goldenthal, Joe Hisaishi, Alberto Iglesias, Wojciech Kilar, Dario Marianelli, Giorgio Moroder, Howard Shore, Tan Dun, Shigeru Umebayashi i Hans Zimmer. Wydarzenie odwiedzili również znakomici twórcy kina, tacy jak Tomas Alfredson, Agnieszka Holland, Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Julie Taymor, Tom Tykwer czy Andrzej Wajda.

Od początku FMF jest także ważną platformą dla muzyki do gier wideo - do Krakowa przyjeżdżali jej czołowi twórcy, m.in. Christopher Drake, Richard Jacques, Jesper Kyd, Daniel Licht, Eímear Noone, Marcin Przybyłowicz, Garry Schyman, Mikołaj Stroiński, Nobuo Uematsu i Austin Wintory. Festiwal stwarza ponadto przestrzeń do eksperymentów. Każdego roku program obejmuje również konkursy dla młodych twórców, panele branżowe i warsztaty.

Projekty realizowane w ramach FMF były prezentowane w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata - m.in. Auditorio de Tenerife, Barbican Centre, Chicago Philharmonic, Philharmonie de Paris, Gasteig München, KKL Luzern, Montreal Concert Hall, Royal Albert Hall czy Walt Disney Concert Hall. Festiwal był współproducentem i partnerem wydarzeń m.in. w Gandawie, Lucernie, Pradze, Rzymie i Santa Cruz. FMF współpracował z gigantami przemysłu filmowego (Columbia Pictures, Constantin Film, Disney, Lionsgate, Pixar, Sony, Warner Bros.), największymi agencjami artystycznymi oraz czołowymi uczelniami muzycznymi i stowarzyszeniami branżowymi, takimi jak Berklee College of Music czy University of Southern California.

Robert Piaskowski pozostanie związany z festiwalem jako członek kapituły Nagrody Kilara, kapituły Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku oraz FMF Young Talent Award. "FMF wkracza w nowy etap - z nową energią, nowym spojrzeniem, ale tą samą pasją do muzyki, która od lat porusza serca słuchaczy w Krakowie i na całym świecie" - zapowiada Carolina Pietyra, dyrektorka KBF.



Zdjęcie FMF 2025 / Robert Słuszniak / materiały prasowe

FMF: plany na przyszłość

Nową dyrektorką artystyczną Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie jest Agata Grabowiecka - menedżerka kultury z doświadczeniem w realizacji różnorodnych projektów muzycznych w kraju i za granicą. Po studiach politologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracowała w warszawskich agencjach PR. Od 2009 roku związana była z Krakowskim Biurem Festiwalowym, gdzie kierowała zespołem programującym wydarzenia muzyczne, między innymi w ramach festiwali Misteria Paschalia, Opera Rara i Sacrum Profanum.

Jest beneficjentką stypendium dla menedżerów kultury w Berlinie i członkinią World Soundtrack Academy. Od roku 2021 pełni funkcję dyrektorki Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

"FMF to przedsięwzięcie bardzo złożone i wymagające - przekonałam się o tym, pracując przy festiwalu przez wiele lat. W tym czasie zajmowałam się m.in. współtworzeniem programu, koordynacją prac projektowych, budowaniem partnerstw, negocjacjami i bookingiem. W pracy nad 19. edycją będę korzystać z tych doświadczeń, poszukując równocześnie nowych rozwiązań. Chcę zachować tożsamość FMF, ale zależy mi też na jego rozwoju" - mówi Agata Grabowiecka.

"FMF przez lata zbudował imponującą reputację, przyciągając gwiazdy Hollywood, uznanych kompozytorów i przedstawicieli branży. To właśnie oni mogą stać się ambasadorami Krakowa na arenie międzynarodowej. Powstające tu Centrum Muzyki zapewni nowoczesną przestrzeń koncertową i studyjną, spełniającą najwyższe standardy akustyczne. Korzystając z potencjału tego miejsca i współpracy festiwalu z Sinfoniettą Cracovią, zyskamy synergię w działaniach na rzecz rozwoju kultury muzycznej w mieście i całym regionie" - dodaje.

Festiwal Muzyki Filmowej organizowany jest przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.