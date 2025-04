Zmienia się dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Po 18 latach!

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: Agata Grabowiecka zastąpi Roberta Piaskowskiego

Agata Grabowiecka - doświadczona menedżerka kultury i dyrektorka Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia - będzie odpowiadać za program i charakter Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Pracę w zespole festiwalowym rozpocznie w czerwcu tego roku. Wówczas, wraz z końcem osiemnastej edycji festiwalu, ze stanowiska dyrektora artystycznego FMF ustąpi Robert Piaskowski - współtwórca tego wydarzenia.



"To moment, do którego przygotowywałem się od dłuższego czasu. FMF osiągnął pełnoletniość, stworzył silną markę i zyskał globalną rozpoznawalność. Teraz nadchodzi czas na zmianę. Dla mnie naturalne było powierzenie festiwalu komuś, kto doskonale rozumie środowisko, jakie wokół niego powstało i potrafi się nim zaopiekować. Dlatego, za zgodą władz miasta i KBF, przekażę stery FMF doświadczonej menedżerce kultury, która od lat współtworzyła ten sukces. Agata Grabowiecka posiada nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale również szacunek oraz zaufanie międzynarodowej branży, co czyni tę zmianę naturalną i zabezpiecza przyszłość wydarzenia" - podkreśla Robert Piaskowski, obecnie dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Reklama

"FMF to bardzo złożone i wymagające przedsięwzięcie - przekonałam się o tym, pracując przy festiwalu przez wiele lat. W tym czasie zajmowałam się m.in. współtworzeniem programu, koordynacją prac projektowych, budowaniem partnerstw, negocjacjami i bookingiem. W pracy nad 19. edycją będę korzystać z tych doświadczeń, poszukując nowych rozwiązań. Chcę zachować tożsamość FMF, ale zależy mi też na tym, by z roku na rok festiwal się rozwijał. Mamy obecnie szansę na umocnienie pozycji Krakowa jako światowej stolicy muzyki filmowej" - mówi nowa dyrektor.

Agata Grabowiecka to menedżerka kultury z doświadczeniem w realizacji różnorodnych projektów muzycznych w kraju i za granicą. Po studiach politologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracowała w warszawskich agencjach PR, a także w lokalnej stacji radiowej jako reporterka. Od 2009 roku związana była z Krakowskim Biurem Festiwalowym, gdzie kierowała zespołem programującym wydarzenia muzyczne, między innymi w ramach festiwali Misteria Paschalia, Opera Rara i Sacrum Profanum. Jest beneficjentką stypendium dla menedżerów kultury w Berlinie i członkinią World Soundtrack Academy. Od roku 2021 pełni funkcję dyrektorki Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia. Już w pierwszej kadencji wprowadziła nowe formaty koncertowe, m.in. łączące klasykę z muzyką filmową.

Robert Piaskowski to menedżer i animator kultury oraz wykładowca akademicki. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Université d’Aix Marseille i w Collegium Civitas. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Krakowskim Biurze Festiwalowym, gdzie przez wiele lat kierował pionem programowym (2007-2019). W tym czasie odpowiadał za powstanie i rozwój wielu międzynarodowych festiwali, takich jak Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki - Święto Muzyki, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Następnie pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury, a także dyrektora ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa. W 2024 roku został dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Jako uznany ekspert rynku muzyki filmowej zasiada w World Soundtrack Academy i jury międzynarodowych konkursów. Jest członkiem Rady Honorowej Roma Film Music Festival, Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Krakowski FMF to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki filmowej

Krakowski FMF - od 2008 roku organizowany przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic - to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki filmowej. W trakcie siedemnastu dotychczasowych edycji festiwal odwiedziła plejada wybitnych kompozytorów, wśród nich nagrodzeni Oscarem Volker Bertelmann, Alexandre Desplat, Elliot Goldenthal, Jan A.P. Kaczmarek, Dario Marianelli, Giorgio Moroder, Howard Shore, Tan Dun i Hans Zimmer.

Stałym elementem FMF są spektakularne gale i pokazy filmów z muzyką wykonywaną na żywo przez znakomite orkiestry i chóry. Festiwal to także dyskusje branżowe, warsztaty i prestiżowe konkursy. W trakcie FMF przyznawane są nagrody: Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku, FMF Young Talent Award, Nagroda Kilara i FMF Ambassador.

Tegoroczna edycja FMF rozpocznie się 26 maja, a jej największym wydarzeniem będzie "La La Land in Concert" w Tauron Arenie Kraków. Nagrodzoną Oscarem ścieżkę dźwiękową wykonają na żywo Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Filharmonii Krakowskiej. W programie festiwalu znalazła się także muzyka z takich tytułów jak "The Last of Us", "Dziewczyna z igłą", "Tajemnica Brokeback Mountain" i "Utalentowany pan Ripley". Gośćmi będą kompozytorzy nagrodzeni zarówno Oscarem, jak i Złotym Globem: Justin Hurwitz, Gustavo Santaolalla i Gabriel Yared.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji FMF to "City of Stars".