Michał Kwieciński jest reżyserem filmowym, telewizyjnym i teatralnym oraz producentem i scenarzystą. Jego "Statyści" otrzymali w 2006 roku pięć nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym Nagrodę Specjalną Jury. Z kolei "Filipa" z 2022 roku wyróżniono podczas FPFF za zdjęcia i charakteryzację. Film otrzymał także Srebrne Lwy – drugą co do ważności nagrodę wydarzenia. Polska Akademia Filmowa przyznała mu cztery Orły, między innymi za główną rolę Eryka Kulma. "Chopin, Chopin!", najnowsze dzieło Kwiecińskiego, weszło do ogólnopolskiej dystrybucji 11 października 2025 roku. Film wziął udział w Konkursie Głównym 50. FPFF w Gdyni. Otrzymał tam nagrody za scenografię i kostiumy.

"Chopin, Chopin!". O czym opowiada film Michała Kwiecińskiego?

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

"Chopin, Chopin!". "Wojciech Pszoniak był 'antyreklamą' Eryka Kulma"

W rozmowie z Interią Kwieciński przyznał, że zwrócił uwagę na Kulma za sprawą Wojciecha Pszoniaka. "Powiedział mi: 'jest na moim roku tak niesforny student […], próbowałem go wyrzucić ze szkoły trzy razy, ale dziekanat się nie zgadza'. Mnie to zafascynowało, że Wojtek mówi o kim w taki sposób gorący. Postanowiłem zaprosić tego studenta, Eryka Kulma, do mnie do studia i zobaczyć, co to jest za człowiek, że on tak denerwuje Wojciecha Pszoniaka".

"Porozmawiałem z nim, powiedziałem, że ma zaognioną sytuację z profesorem Pszoniakiem. On mi powiedział parę zdań, a ja stwierdziłem, że bardzo przypomina mi Wojtka Pszoniaka w swej ekspresji i sposobie mówienia. Ta sytuacja wynikała z tego, że oni byli bardzo podobni. Wojtek nie tolerował swojego sobowtóra emocjonalnie" – śmiał się Kwieciński. "Zaprosiłem [Kulma] tylko dlatego, że Wojciech Pszoniak był antyreklamą dla niego".

Zdjęcie Michał Kwieciński podczas 16. Festiwalu Kamera Akcja / Mikołaj Zacharow / materiały prasowe

"Chopin, Chopin!". Michał Kwieciński o scenariuszu. "Tam nie ma Salieriego, nie ma wroga"

Scenariusz "Chopina, Chopina!" napisał Bartosz Janiszewski. Kwieciński odpowiadał jednak za pomysł fabuły. Jak przyznał, inspiracją narracyjną był dla niego "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera. "Wobec mojego filmu jest bardzo wiele zarzutów, że ma zły scenariusz" – przyznał twórca "Filipa", odnosząc się do recenzji. "Jest on taki, jaki sobie wyobraziłem. Cały czas uważam, że to jest dobry scenariusz".

Następnie reżyser wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na rezygnację z narracji przyczynowo-skutkowej. "Nie mogłem wyjść naprzeciw rutynowym oczekiwaniom [widzów], nawet krytyków, że coś wynika z czegoś. Nie znalazłem Salieriego [antagonisty Mozarta w filmie 'Amadeusz'] w życiu Chopina, nie znalazłem tego wroga, wobec którego buduje się konflikt. Dla mnie konfliktem jest […] walka choroby z muzyką. Jeżeli ktoś nie będzie chciał tego tak zrozumieć, to uzna mój film za przypadkowy zbiór scenek. A ja bardzo długo myślałem nad tym, […] żeby to były sceny, które powoli, podświadomie, podskórnie posuwają tę tragedię do przodu. Tylko to nie jest naznaczone takimi wyrazistymi krokami. […] W każdej scenie z Chopinem dzieje się coś takiego, że on zbliża się coraz bardziej do tej śmierci" – mówił Kwieciński.

Zdjęcie Kadr z filmu Michała Kwiecińskiego "Chopin, Chopin!" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

16. Festiwal Kamera Akcja. Najważniejsze terminy

16. Festiwal Kamera Akcja odbywa się w dniach od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis, Szkoła Filmowa w Łodzi i Muzeum Kinematografii. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy".