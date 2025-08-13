16. Festiwal Kamera Akcja. Światowe hity w programie

16. Festiwal Kamera Akcja. Dwayne Johnson prosto z konkursu głównego tegorocznej Wenecji

To nie jest kolejny film sportowy. To intensywna, psychologiczna wiwisekcja ciała i duszy zawodnika, który – choć niepokonany w ringu – przegrywa walkę z samym sobą. "Smashing Machine" Benny’ego Safdie'ego ("Nieoszlifowane diamenty", "Good Time") to produkcja, która trafi na FKA prosto z weneckiego konkursu głównego i jako jedna z najgorętszych premier jesieni. Dwayne Johnson – w swojej najbardziej powściągliwej i autentycznej roli w karierze – wciela się w Marka Kerra, legendę mieszanych sztuk walki, zmagającego się z uzależnieniem, rozpadającym się małżeństwem i brutalnym przemysłem, w którym sukces często idzie w parze z samotnością. Emily Blunt gra jego partnerkę, z którą próbuje ocalić resztki bliskości, podczas gdy ciało i psychika odmawiają posłuszeństwa.

Reklama

"Gdy tylko zobaczyliśmy ten film, nie mieliśmy wątpliwości, że zasługuje na miejsce w konkursie głównym. Nie wiem, czy trafi na Oscary, ale jestem pewien, że studio A24 pójdzie właśnie tą drogą" – powiedział Alberto Barbera, dyrektor Festiwalu w Wenecji. Safdie prowadzi narrację z dokumentalną intymnością – kamera zdaje się przenikać pod skórę bohatera, towarzysząc mu w najbardziej poruszających i brutalnych chwilach życia. Kadry przypominają zaklęte w pamięci obrazy, pulsujące dynamiką ciała i ciężarem zmęczonego umysłu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Smashing Machine" [trailer] materiały prasowe

Zmysły, wspomnienia i wyobraźnia. Kinofilia na 16. Festiwalu Kamera Akcja

Azjatyckie kino od lat dostarcza kinofilskich olśnień – nie inaczej będzie na tegorocznej edycji Kamery Akcji. Widzowie zobaczą przedpremierowo "Zmartwychwstanie" – wyróżniony nagrodą Jury festiwalu w Cannes najnowszy film Bi Gana, mistrza poetyckiego, wielowarstwowego kina (m.in. "Długa podróż dnia ku nocy"). Chiński twórca ponownie zabiera widzów w oniryczną podróż – tym razem poprzez pięć segmentów odpowiadających pięciu zmysłom. Każdy z nich prowadzony jest w innej stylistyce: od ekspresjonizmu kina niemego i noir, przez buddyjską przypowieść, aż po heist movie i wampiryczną opowieść miłosną. To kinofilska oda do historii X muzy – wirtuozerska, hipnotyzująca podróż przez estetyki, gatunki i epoki.

Z kolei "Renoir" Chie Hayakawy, reżyserki i autorki scenariusza do głośnego "Planu 75", to intymna i subtelna opowieść o dorastaniu. Jej bohaterką jest 11-letnia Fuki – dziewczynka mieszkająca z matką w Tokio lat 80., próbująca pogodzić się ze śmiercią ojca i odnaleźć sens w codzienności rozgrywanej między szkołą a samotnością. Hayakawa buduje film z drobnych obserwacji i emocjonalnych niuansów – to obraz nasycony melancholią, ale daleki od patosu. "To melancholijna, nieujarzmiona opowieść o żalu i wrażliwości, prowadzona nieskazitelną reżyserią i doskonałymi kreacjami" – pisze na łamach Toisto krytyk Joonatan Itkonen. To dzieło oparte na mikroemocjach, które porusza do łez i przez każdego widza zostanie odczytane zupełnie inaczej. Oba filmy trafiają w czułe punkty – każdy na swój sposób eksplorując pamięć, utratę i potrzebę bliskości. Idealne dla poszukujących kina, które nie tylko się ogląda, ale przede wszystkim przeżywa.

Zdjęcie Grafika promująca pokaz filmu "Zmartwychwstanie" na 16. Festiwalu Kamera Akcja / materiały prasowe

16. Festiwal Kamera Akcja. Michał Sikorski z "1670" w błyskotliwej komedii grozy

Na 16. Festiwalu Kamera Akcja nie zabraknie nowości z rodzimego podwórka, ale w zupełnie świeżej odsłonie. "Życie dla początkujących" w reżyserii Pawła Podolskiego to zaskakująca, lekka, ale piekielnie błyskotliwa komedia z elementami grozy, która przywodzi na myśl najlepsze feel-good movies i tytuły rodem z Sundance. Polski film o wampirach, który nie stara się być "na serio" – a właśnie dzięki temu działa. W jednej z głównych ról widzowie zobaczą Michała Sikorskiego – znanego z serialowego hitu "1670" – który po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najciekawszych aktorów młodego pokolenia.

Kamera Akcja pokaże film w tygodniu jego ogólnopolskiej premiery, a seansowi będzie towarzyszyć spotkanie z reżyserem oraz Agatą Chodyrą – autorką dźwięku. "Życie dla początkujących" to tegoroczna odsłona sekcji Filmoznawca–Filmowiec, w którym prezentowane są produkcje twórców wywodzących się z akademii, łączących filmową praktykę z krytycznym podejściem. Paweł Podolski to nie tylko reżyser i scenarzysta, ale także filmoznawca, który umiejętnie operuje gatunkiem, dystansem oraz ironią, tworząc kino inteligentne i zabawne.

Zdjęcie Grafika promująca pokaz filmu "Życie dla początkujących" na 16. Festiwalu Kamera Akcja / materiały prasowe

16. Festiwal Kamera Akcja to nie tylko seanse

Dla jednych festiwale filmowe to okazja do obejrzenia premier i odkrycia filmów, które jeszcze długo nie trafią do regularnej dystrybucji. Dla innych – to rytuał: planowanie kalendarza seansów, spotkania z twórcami, poranne kawy z programem w ręku i wieczorne dyskusje przy drinku w klubie festiwalowym. Kamera Akcja działa według tej samej zasady – to wydarzenie, które ogląda się całym sobą: od rana do nocy, w salach i korytarzach, na ekranie i przy stole.

16. Festiwal Kamera Akcja. Najważniejsze terminy

16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis, Szkoła Filmowa w Łodzi i Muzeum Kinematografii. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy".