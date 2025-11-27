"Świąteczny skok" to kolejna świąteczna nowość Netfliksa. Niedawno do biblioteki trafiły takie tytuły jak "Święta z eks" oraz "Szampańskie święta". Obydwie produkcje szybko znalazły się na szczycie rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni w Polsce. Podobnie jest w przypadku "Świątecznego skoku".



Film zadebiutował 26 listopada i obecnie zajmuje pierwsze miejsce. Wyprzedza m.in. "Szampańskie święta", "Pięć koszmarnych nocy" oraz "Sny o pociągach". Wystarczył zaledwie jeden dzień, by Polacy chętnie sięgnęli po nowość giganta streamingowego.

"Świąteczny skok": o czym jest film?

Sophia, bystra pracownica sklepu, i Nick, pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.

W Sophię wcieli się Olivia Holt najbardziej znana jest ze swojej roli w "Cloak & Dagger", w którym wcieliła się w Tandy Bowen. W swoim portfolio może pochwalić się też występami w "Heart Eyes", "Cruel Summer", "Z kopyta" czy "To nie ja". Na ekranie w roli Nicka partnerować jej będzie gwiazdor znany z czterech sezonów netfliksowego hitu - "Sex Education" - w którym grał Adama Groffa. Connor Swindells w ostatnim czasie wystąpił także w "Barbie", "Bez śladu", "Scoop" czy "Emmie".

Obok głównych aktorów na ekanie pojawią się też Peter Serafinowicz, Lucy Punch, Poppy Drayton, Ed Kear, James Dryden, Aylin Scott, Anabel Kutay, Michael Salami, Alara-Star Khan, Natasha Joseph, Ntierna Xavier Knight, Ada Player i Mariah Louca. Za reżyserię "Świątecznego skoku" odpowiada Michael Fimognari, a scenariusz stworzyła Abby McDonald.

