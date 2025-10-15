"Nowokaina": komediowa jazda bez trzymanki

"Nowokaina" to groteskowa komedia akcji, która porywa klimatem i zaskakuje intensywnością wydarzeń. Jack Quaid ("The Boys") wciela się w Nathana Caine'a, pracownika banku, który cierpi na rzadką chorobę genetyczną uniemożliwiającą mu odczuwanie bólu. Kiedy bank zostaje obrabowany, a dziewczyna jego snów porwana, musi szybko działać. Dość nietypowa dolegliwość staje się jego największą siłą.

Główne role zagrali synowie hollywoodzkich gwiazd. Rodzicami Jacka Quaida są bowiem Meg Ryan i Dennis Quaid. Z kolei Ray Nicholson, który wcielił się w jednego z włamywaczy, to syn legendarnego Jacka Nicholsona. Za reżyserię odpowiadali twórcy "Złoczyńców" - duet Dan Berk i Robert Olsen.

"Nowokaina" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Ekscytujący i pełen zwrotów akcji film "Nowokaina" można od dziś zobaczyć na platformie SkyShowtime.

