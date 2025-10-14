J. K. Simmons w "Whiplash" (2014)

"Whiplash" to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów o nauce muzyki. Potwierdzeniem tego są aż trzy wygrane Oscary, w tym jeden dla J.K. Simmonsa za sportretowanie bezlitosnego nauczyciela jazzu, Terence'a Fletchera. Film w reżyserii Damiena Chazelle'a ("La La Land", "Babilon") opowiada o młodym perkusiście, Andrew Neimanie (Miles Teller), który trafia pod skrzydła brutalnie wymagającego mentora. "Whiplash" to pełen napięcia pojedynek między ambicją a destrukcją - minimalistyczny, intensywny i znakomicie zmontowany.

Robin Williams w "Stowarzyszeniu Umarłych Poetów" (1989)

Robin Williams w ciągu swojej kariery zagrał kilka ról, które na zawsze zapisały się w historii kina. Postać ekscentrycznego profesora Johna Keatinga w "Stworzyszeniu Umarłych Poetów" jest zdecydowanie jedną z nich. Film opowiadający o grupie nastolatków, która pod opieką Keatinga uczy się samodzielnego myślenia oraz miłości do poezji i życia, jest klasyką kina. Produkcja Petera Weira pokazuje, że filmy dla młodzieży mogą też zawierać mrok i stawiać trudne pytania. Robin Williams stworzył tu jedną ze swoich najlepszych kreacji, a film został nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny.

Zdjęcie Kard z filmu "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" / Archive Photos / Getty Images

Gérard Jugnot w "Panu od muzyki" (2004)

We francuskim dramacie "Pan od muzyki" oglądamy poruszający występ Gérarda Jugnota, który wciela się w wychowawcę w domu poprawczym dla nieletnich. Bohater postanawia na zawsze zmienić życie wychowanków, wprowadzając ich w czarodziejski świat muzyki. "To postać chaplinowska. Człowiek przegrany, który nie odniósł sukcesu jako muzyk, ale poprzez swoje uczynki umożliwia to innym. Przekazuje płonącą pochodnię innym, to bardzo wzruszające. Ludzie tacy jak on, spuszczają zasłonę nad swoim osobistym życiem. Wielu nauczycieli ma w sobie taki altruizm. To nasuwa pytanie, na czym właściwie polega życiowy sukces" - Gerard Jugnot o swoim bohaterze w "Panie od muzyki".

Julia Roberts w "Uśmiechu Mony Lizy" (2003)

Mike Newell, znany m.in. z "Czterech wesel i pogrzebu" i "Donniego Brasco", w 2003 roku zrealizował film, w którym główną rolę zagrała Julia Roberts. "Uśmiech Mony Lizy" przenosi nas do konserwatywnego amerykańskiego college'u dla kobiet w latach 50., gdzie pojawia się charyzmatyczna nauczycielka historii sztuki, Katherine Watson. Bohaterka wierzy, że kobiety są zdolne do większych rzeczy niż bycie żoną i zajmowanie się domem, dlatego z zapałem próbuje zaszczepić w swoich podopiecznych motywację do dalszej nauki.

Zdjęcie "Uśmiech Mony Lizy" / AKPA / AKPA

Mads Mikkelsen w "Na rauszu" (2020)

Nasza ostatnia propozycja jest może mniej oczywista, ale za to równie dobra. W 2020 roku mogliśmy podziwiać Madsa Mikkelsena w roli nauczyciela historii w duńskim filmie "Na rauszu" w reżyserii Thomasa Vinterberga. Bohater, razem z trójką przyjaciół, postanawia przetestować teorię, że utrzymywanie stałego poziomu napojów procentowych we krwi może poprawić ogólną satysfakcję z życia, jednak eksperyment szybko wymyka się spod kontroli. Film okazał się światowym hitem, zdobywając Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Zdjęcie Mads Mikkelsen w filmie "Na rauszu" / Henrik-Ohsten / materiały prasowe

