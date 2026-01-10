"It Ends With Us": gigantyczny sukces i kontrowersje. O tym filmie było głośno

Za reżyserię filmu "It Ends with Us" odpowiada Justin Baldoni, znany m.in. z filmu "Chmury". Baldoni nie tylko stanął za kamerą, ale także wcielił się w rolę neurochirurga Ryle’a Kincaida - jednego z głównych bohaterów tej poruszającej historii. Jego partnerką na ekranie została Blake Lively ("Plotkara", "Wiek Adaline"). Aktorka zagrała Lily Bloom, kobietę z trudną przeszłością, która próbuje odnaleźć szczęście w nowym związku. W produkcji możemy zobaczyć także Jenny Slate, Brandona Sklenara oraz Hasana Minhaja.

"It Ends with Us" był dużym sukcesem kasowym; przy budżecie wynoszącym zaledwie 25 milionów dolarów, film zarobił globalnie aż 350 milionów. Jednak to nie wyniki finansowe, a skandale związane z obsadą i tematyką filmu sprawiły, że mówiono o nim niemal wszędzie.

Reklama

Choć fabuła oparta na książce Hoover została pokochana przez miliony czytelników, ekranizacja wzbudziła mieszane uczucia. Twórcy filmu podjęli się odważnego wyzwania - połączenia wątku romantycznego z trudnym tematem przemocy domowej. Krytycy nie szczędzili słów krytyki, twierdząc, że takie zestawienie nie zawsze jest przekonujące i może być odebrane jako spłycanie poważnego problemu.

Prawdziwą burzę medialną wywołały jednak doniesienia zza kulis. Pod koniec 2024 roku Blake Lively oskarżyła reżysera Justina Baldoniego o nadużycia oraz stworzenie toksycznej atmosfery na planie. W odpowiedzi Baldoni złożył pozew przeciwko aktorce, zarzucając jej manipulację i podważanie jego reputacji. Sąd federalny w Nowym Jorku odrzucił pozew Baldoniego przeciwko Lively, przychylając się do wniosku aktorki. Sprawa nie jest jeszcze całkowicie zamknięta; wciąż trwa pierwotny pozew złożony przez aktorkę przeciwko Baldoniemu.

"It Ends With Us" zmierza na Netfliksa

Film "It Ends With Us" od 9 stycznia jest dostępny na Netfliksie. Zaraz po premierze w streamingu produkcja zajęła pierwsze miejsce w Top 10 najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się nowość platformy - "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" (premiera: 9 stycznia). Podium uzupełnia polski film "Seks dla opornych" z udziałem Ilony Ostrowskiej i Piotra Adamczyka.

Zobacz też:

Dla tych filmów warto zarwać noc. Wciągające nowości na Netfliksie

Fani nie mieli dla niej litości. Wszystko przez udział w "Harrym Potterze"