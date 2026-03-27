O jego nowy film biją się wytwórnie filmowe. Opowie o... baseballu

Tom Hanks w nowym filmie o baseballu

Tom Hanks i Marielle Heller planują ponowne spotkanie w poruszającym komediodramacie o baseballu, który, jak dowiedział się Variety, przyciągnął już wielu producentów filmowych. Jak podają źródła, gwiazdor rapu Bad Bunny i nominowany do Oscara Colman Domingo również rozważają udział w projekcie.

"The Comebacker" zostanie stworzony na podstawie dzieła amerykańskiego pisarza, Dave'a Eggersa, którego książki już dwukrotnie zainspirowały twórców do obsadzenia Hanksa w głównej roli. Film opowiada historię podupadającego dziennikarza sportowego Lionela, którego pasja do zawodu i życia budzi się wraz z powołaniem miotacza z niższych lig.

Wiemy, że Tom Hanks i Marielle Heller będą również producentami projektu. Na ten moment data premiery ani reszta obsady nie są znane. Nie wiadomo także, w kogo miałby się wcielić Bad Bunny. Na ten moment Sony ma największe szanse na realizacje filmu Hanksa i Heller.

To kolejne spotkanie Toma Hanksa i Marielle Heller

Przypomnijmy, że gwiazdorski duet współpracował już razem przy filmie "Cóż za piękny dzień" z 2019. 69-letni aktor wcielił się tam w Freda Rogersa, prezentera popularnego dla maluchów programu.

