Dla tych filmów warto zarwać noc. Wciągające nowości na Netfliksie

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": dla fanów komedii romantycznych

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Wydana w 2021 roku powieść utrzymywała się na liście bestsellerów New York Times przez rok. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedano dwa miliony egzemplarzy.

Za kamerą stanął Brett Haley, a w role główne wcielili się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). Książka przedstawia historię Poppy i Alexa. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

"To nie jest film o zwykłej historii miłosnej" - mówi Emily Haley w rozmowie z Tudum. "Sprawia, że czujesz się, jakbyś wybrał się na wakacje razem z Poppy i Alex" - dodała.

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'": kryminalne zagadki i błyskotliwa fabuła

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" to trzecia odsłona cyklu "Na noże", która rozpoczęła się w 2019 roku. W pierwszej części serii wybitny detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) próbował rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci znanego pisarza. Film okazał się hitem i doczekał się kontynuacji o tytule "Glass Onion: Film z serii ‘Na noże’", która zadebiutowała w 2022 roku na platformie Netflix. Tym razem Blanc trafiał na wyspę ekscentrycznego miliardera, gdzie dochodzi do zbrodni.

Tym razem Blanc zjawia się w tajemniczej parafii, próbując rozwikłać sprawę zabójstwa dość ekscentrycznego proboszcza. W "Żywym czy martwym" poza Craigiem oglądać możemy Josha O'Connora, Glenn Close, Josha Brolina, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Kerry Washington, Andrew Scotta, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka oraz Thomasa Hadena Churcha.

Zdjęcie "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" / John Wilson/Netflix / Netflix

"Wielka powódź": mieszanka kina katastroficznego i science fiction

"Wielka powódź" autorstwa Kima Byung-woo opisywana jest jako katastroficzny film science fiction. Produkcja niedługo po premierze znalazła się w Top 10 najchętniej oglądanych tytułów w historii Netfliksa.

W wyniku uderzenia asteroidy w Ziemię następuje gigantyczna, niszczycielska powódź. Główna bohaterka, An-na (Kim Da-mi), zostaje uwięziona z synem Ja-inem (Kwon Eun-seong) w wieżowcu mieszkalnym, który zaczyna zalewać się wodą. Matka i syn z pomocą tajemniczego ochroniarza Hee-jo (w tej roli znany z pierwszego sezonu "Squid Game" Park Hae-soo) walczą o przetrwanie w ostatnim dniu istnienia ludzkości.

Film jest zaskakującą mieszanką kina katastroficznego i science fiction. Z pewnością przypadnie do gustu fanom nieoczywistych fabuł, którzy lubią być zaskakiwani do ostatniej minuty.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wielka powódź" / Netflix

"Sny o pociągach": hołd dla przemijającego świata

"Sny o pociągach" to poruszający portret Roberta Grainiera (Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją.

Obraz w reżyserii Clinta Bentleya ("Dżokej", "Sing Sing") jest hołdem dla przemijającego świata. Scenariusz napisali wspólnie Bentley oraz Greg Kwedar. W obsadzie znaleźli się również Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Will Patton.

Odgrywający główną rolę Joel Edgerton to australijski aktor znany z takich produkcji jak "Loving", "Trzynastu", "Wojownik", "Mroczna materia". Felicity Jones zachwyciła widzów w m.in. "Teorii wszystkiego", "Na desce", "Siedem minut do północy" czy "Brutaliście".

Zdjęcie "Sny o pociągach" / Courtesy of Netflix / Netflix

"Jay Kelly": fikcyjna autobiografia z gwiazdorską obsadą

"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.

W filmie "Jay Kelly" George Clooney i Adam Sandler po raz pierwszy wystąpili razem na ekranie. W obsadzie znaleźli się również: Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.

