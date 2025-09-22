"Bezsenność": słynny reżyser wstawił się za Nolanem

Choć wspołcześnie Christopher Nolan uważany jest za jednego z najwybitniejszych reżyserów, jego początki w branży nie były łatwe. Po zrealizowaniu filmu "Memento" z Guyem Pearcem w roli głównej miał problem ze znalezieniem pracy. Zachwycony produkcją Steven Soderbergh ("Erin Brockovich", "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra") postanowił wstawić się za młodym reżyserem w studiu Warner Bros., które właśnie przygotowywało się do realizacji scenariusza zatytułowanego "Bezsenność".

"Zadzwoniłem do kogoś z kierownictwa Warnera. Powiedziałem, że muszą spotkać się z Nolanem. On na to powiedział, że nie podobało mu się 'Memento'. Zapytałem go więc, czy podobało mu się, jak ten film został zrealizowany. Powiedział, że wspaniale. Powtórzyłem więc, żeby spotkał się z Nolanem. To wszystko, niczego więcej nie zrobiłem. Znam Chrisa na tyle, by wiedzieć, że jak już wejdzie do pokoju, to dostanie robotę" - wspominał.

Reklama

Ostatecznie szefowie Warnera spotkali się z Nolanem. I musiał zrobić na nich dobre wrażenie, bo powierzono mu reżyserię "Bezsenności". Ten remake norweskiego thrillera był początkiem długoletniej współpracy reżysera ze studiem Warnera.

"Bezsenność": o czym opowiada film?

Bohaterem filmu jest cierpiący na bezsenność agent Will Dormer (Al Pacino), który przybywa ze współpracownikiem do małego miasteczka na Alasce. Ich celem jest rozwikłanie sprawy śmierci pewnej dziewczyny. Wskazówki kierują ich do pisarza Waltera Fincha (Robin Williams). Gdy detektywi są w trakcie pościgu za mężczyzną, dochodzi do tragedii - Dromer omyłkowo zabija swojego partnera, czego świadkiem jest Finch. Pisarz wykorzystuje sytuację, by wciągnąć mężczyznę do mrocznego, pełnego intryg świata, w którym granica między jawą a snem jest bardzo cienka.

"Bezsenność" to klimatyczny thriller kryminalny, który zachwyca aktorskimi popisami. Kreacje Pacino i Williamsa są jedną z najmocniejszych stron filmu. Na ekranie towarzyszyli im m.in.: Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Nicky Katt, Paul Dooley, Jonathan Jackson, Larry Holden i Katharine Isabelle.

"Bezsenność" w streamingu. Gdzie oglądać?

Film "Bezsenność" można obejrzeć na platformie streamingowej HBO Max.

Zobacz też:

Tom Holland kontuzjowany! Produkcja warta setki milionów wstrzymana

