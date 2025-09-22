Tom Holland kontuzjowany! Produkcja warta setki milionów wstrzymana
Podczas kręcenia filmu "Spider-Man: Brand New Day" doszło do groźnego wypadku. Tom Holland, odtwórca głównej roli, trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Z powodu incydentu, warte setki milionów dolarów zdjęcia do produkcji zostały wstrzymane.
Tom Holland po raz czwarty wciela się w Człowieka-Pająka, ale - jak przyznaje - pierwszy dzień na planie "Spider-Man: Brand New Day" miał wyjątkowy charakter. Zdjęcia do nowej produkcji ruszyły na początku sierpnia, a aktor dzielił się na Instagramie nagraniami zza kulis już od pierwszego dnia.
Jednak ostatnie dni na planie nie były dla aktora zbyt szczęśliwe. Jedna kaskaderska scena wymagała hospitalizowania aktora i przewiezienia go do szpitala.
Media bardzo szybko obiegła wieść, że ukochany aktor młodego pokolenia trafił do szpitala. Według pierwszych doniesień 29-latek rozbił sobie głowę po upadku na planie w Leavesden Studios w Watford. Nikt inny nie ucierpiał.
Zdjęcia natychmiast zostały przerwane, a u aktora podejrzewano wstrząs mózgu. Z powodu najnowszych wydarzeń, zdjęcia do filmu zostaną wstrzymane na jakiś czas, a informacje potwierdził jego ojciec - Dominic Holland. Już w poniedziałek, studio Sony spotka się z Marvelem, by opracować nowy plan działania.
W celu zdobycia informacji z pierwszej ręki, The Sun skontaktował się rzecznikiem East of England Ambulance Service.
"Zostaliśmy wezwani o 10:30 w piątek, aby zająć się pacjentem, który doznał urazu w Leavesden Studios w Watford. Na miejsce zdarzenia wysłano karetkę, a pacjenta przetransportowano do szpitala w celu dalszej opieki".
Premiera nowego "Spider-Mana" zapowiadana była na 31 lipca 2026 roku - czy wypadek wpłynie na datę premiery filmu? Na ten moment nie mamy jeszcze oficjalnych informacji, ale to nie jedyny projekt, który może spotkać się z opóźnieniami. Tom Holland wraz Zendayą pracuje obecnie na planie "Odysei", która jest zapowiadana jako epicka opowieść Christophera Nolana.
Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.
Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.
W najnowszej produkcji zobaczymy całkiem nowy strój pajączka, który charakteryzuje się większym symbolem na piersi, otrzymany czerwono-niebieskich barwach - a fani byli zachwyceni tą wiadomością!