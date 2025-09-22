Tom Holland kontuzjowany! Produkcja warta setki milionów wstrzymana

Tom Holland po raz czwarty wciela się w Człowieka-Pająka, ale - jak przyznaje - pierwszy dzień na planie "Spider-Man: Brand New Day" miał wyjątkowy charakter. Zdjęcia do nowej produkcji ruszyły na początku sierpnia, a aktor dzielił się na Instagramie nagraniami zza kulis już od pierwszego dnia.

Jednak ostatnie dni na planie nie były dla aktora zbyt szczęśliwe. Jedna kaskaderska scena wymagała hospitalizowania aktora i przewiezienia go do szpitala.

Tom Holland w szpitalu: co dalej ze "Spider-Manem"?

Media bardzo szybko obiegła wieść, że ukochany aktor młodego pokolenia trafił do szpitala. Według pierwszych doniesień 29-latek rozbił sobie głowę po upadku na planie w Leavesden Studios w Watford. Nikt inny nie ucierpiał.

Zdjęcia natychmiast zostały przerwane, a u aktora podejrzewano wstrząs mózgu. Z powodu najnowszych wydarzeń, zdjęcia do filmu zostaną wstrzymane na jakiś czas, a informacje potwierdził jego ojciec - Dominic Holland. Już w poniedziałek, studio Sony spotka się z Marvelem, by opracować nowy plan działania.

W celu zdobycia informacji z pierwszej ręki, The Sun skontaktował się rzecznikiem East of England Ambulance Service.

"Zostaliśmy wezwani o 10:30 w piątek, aby zająć się pacjentem, który doznał urazu w Leavesden Studios w Watford. Na miejsce zdarzenia wysłano karetkę, a pacjenta przetransportowano do szpitala w celu dalszej opieki".

"Spider-Man" będzie opóźniony?

Premiera nowego "Spider-Mana" zapowiadana była na 31 lipca 2026 roku - czy wypadek wpłynie na datę premiery filmu? Na ten moment nie mamy jeszcze oficjalnych informacji, ale to nie jedyny projekt, który może spotkać się z opóźnieniami. Tom Holland wraz Zendayą pracuje obecnie na planie "Odysei", która jest zapowiadana jako epicka opowieść Christophera Nolana.

"Spider-Man: Brand New Day": co wiemy?

Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.

Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.

W najnowszej produkcji zobaczymy całkiem nowy strój pajączka, który charakteryzuje się większym symbolem na piersi, otrzymany czerwono-niebieskich barwach - a fani byli zachwyceni tą wiadomością!