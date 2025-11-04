"Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina": nowa produkcja z uniwersum "Wiedźmina"

"Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina" to prequel "Wiedźmina" , pokazujący narodziny młodego gangu wyrzutków: dzieci wojny, które przetrwały dzięki brawurze, przestępczości i lojalności wobec siebie nawzajem. Film śledzi ich desperacki plan akcji, która ma być szansą na wolność, ale szybko przeradza się w katastrofę. W tle czai się Leo Bonhart (Sharlto Copley), łowca, który wkrótce stanie się ich największym koszmarem. Twórczyni Lauren Schmidt Hissrich mówi o "Szczurach" jako o historii pokolenia dorastającego w świecie rozdartym wojną i zdradą.

"Szczury" opowiadają o losach wyrzutków zanim spotykają oni Ciri w końcówce z trzeciego sezonu "Wiedźmina". W filmie Netfliksa wystąpili: Christelle Elwin, Connor Crawford, Ben Radcliffe, Aggy K. Adams, Fabian McCallum oraz Juliette Alexandra. Pojawia się także grany przez Dolpha Lundgrena wiedźmin Brehen ze szkoły Kota.

Początkowo zakładano, że będzie to miniserial, finalnie trafił na platformę jako 80-minutowy film. Netflix sugeruje oglądanie go po seansie czwartej odsłony "Wiedźmina", żeby uniknąć spojlerów.

"Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina": mało kto wie o tym filmie

"Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina" niespodziewanie trafiły na Netfliksa 30 października 2025 r., czyli tego samego dnia, co nowy sezon "Wiedźmina". To kolejny spin-off serialu spod loga giganta streamingowego po "Zmorze wilka", "Rodowodzie krwi" oraz "Syrenach z głębin".

Na razie w sieci trudno znaleźć recenzje filmu, a w Polsce "Szczury" nie trafiły nawet do zestawienia TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji ostatnich dni. Najpewniej winę ponosi niemal zerowa kampania promocyjna. Wielu fanów "Wiedźmina" wciąż nie ma pojęcia, że spin-off zdążył już pojawić się na platformie.

