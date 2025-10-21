"Druga Furioza" trafiła na Netfliksa

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Po wejściu na streaming pierwsza "Furioza" okazała się hitem platformy Netflix. Po swojej premierze otrzymała dobre recenzje od krytyków. Mateusz Damięcki był bardzo chwalony za swoją rolę, która wiązała się dla niego z fizyczną metamorfozą.

Wyczekiwana "Druga Furioza" ukazała się na platformie giganta streamingowego 15 października. W roli życia powrócił Mateusz Damięcki. Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

U boku Damięckiego oglądamy m.in. Weronikę Książkiewicz, Łukasza Simlata i Janusza Chabiora. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Cyprian T. Olencki.

"'Furioza' jest brutalnym kinem gangsterskim, które ma dać widzowi rozrywkę, a nie budować skomplikowane postacie cierpiących wewnętrznie gangusów. Gdy w polskim kinie zabrakło Patryka Vegi ze świetlanych czasów "Pitbulla", a Władysław Pasikowski zamknął się w swojej bańce z napisem "lata 90.", to Olencki pokazuje, jak powinno brzmieć i pachnieć uliczne kino przypominające włoską "Gomorre" (gdański Falowiec mógłby być zresztą częścią neapolitańskiej Scampii)" - pisze Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Druga Furioza" numerem 1 na Netfliksie. Polacy nie mogą się oderwać

"Druga Furioza" podbiła serca Polaków. Film obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych tytułów w naszym kraju w ostatnich dniach. Wyprzedza m.in. "Kobietę z kabiny dziesiątej" oraz "Vinci 2". Do rankingu powróciła także pierwsza część, która obecnie zajmuje czwarte miejsce.

