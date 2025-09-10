"Łup": mieszanka kina akcji i kryminału. O czym opowie film?

"Grupa policjantów z Miami odkrywa w przestępczej kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że jej członkowie tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się inni, wszystko staje się wątpliwe - i nie wiadomo już, kto stoi po czyjej stronie" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji, która inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami.

Za reżyserię filmu odpowiada Joe Carnahan, który współtworzył scenariusz z Michaelem McGralem. W głównych rolach zobaczymy Matta Damona i Bena Afflecka. Na ekranie towarzyszyć im będą: Steven Eun, Kyle Chandler oraz Teyana Taylor..

Reklama

W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun produkcji. Już po nim możemy wywnioskować, że twórcy przygotowali intensywne i trzymające w napięciu widowisko. Czy bohaterom uda się zdobyć wzajemne zaufanie?

"Łup": kiedy premiera filmu?

Premiera filmu "Łup" zapowiadana jest na 16 stycznia. Produkcję będzie można zobaczyć wyłącznie na Netfliksie.

Zobacz też:

Polski film podzielił widownię. Od kilku dni jest zdecydowanym numerem 1 na Netfliksie

