Dzisiaj w telewizji epickie widowisko akcji! Na emisji kultowy "Helikopter w ogniu", nagrodzony dwoma Oscarami. Wiedzieliście, że za sukcesem filmu stoi Polak?

"Helikopter w ogniu": mocne kino akcji wbija w fotel

Film "Helikopter w ogniu", zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta ("Łowca androidów", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gladiator") i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.

W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner.

"Helikopter w ogniu" zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Duży wkład w realizację tego poruszającego arcydzieła miał wybitny polski operator, Sławomir Idziak, który za zdjęcia nominowany był do Oscara i British Academy Awards. Ostatecznie film uhonorowano dwoma nagrodami Akademii - za najlepszy dźwięk i najlepszy montaż.

"Helikopter w ogniu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Helikopter w ogniu" zostanie dzisiaj, 18 marca, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.