Epickie widowisko dzisiaj w telewizji. Za sukcesem filmu stoi Polak

Justyna Miś

Dramatyczne losy amerykańskich żołnierzy w opartym na faktach filmie "Helikopter w ogniu" ponownie poruszą widzów. Kultowy film zostanie dzisiaj wieczorem wyemitowany w telewizji.

Josh Hartnett w filmie "Helikopter w ogniu"

    "Helikopter w ogniu": mocne kino akcji wbija w fotel

    Film "Helikopter w ogniu", zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta ("Łowca androidów", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gladiator") i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.

    W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner.

    "Helikopter w ogniu" zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Duży wkład w realizację tego poruszającego arcydzieła miał wybitny polski operator, Sławomir Idziak, który za zdjęcia nominowany był do Oscara i British Academy Awards. Ostatecznie film uhonorowano dwoma nagrodami Akademii - za najlepszy dźwięk i najlepszy montaż.

    "Helikopter w ogniu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Helikopter w ogniu" zostanie dzisiaj, 18 marca, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

